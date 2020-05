Diese Tipps helfen dir, zufriedener zu sein

Wir wollen alle zufrieden sein. In den Beziehungen, die wir pflegen, in den Situationen, in die uns das Leben wirft, mit uns selbst. Nur wie geht das? In diesen Artikeln findest du erste Anhaltspunkte.

Bei einigen Menschen sind wir uns sicher: Die können wir nicht ausstehen. Das ist aber zu kurz gedacht. Wenn wir jemanden unsympathisch finden, hat das immer auch etwas mit uns zu tun.

Oft beeinflusst uns das Schicksal unserer Mitmenschen stark – positiv wie negativ. Um selbstbestimmt und lösungsorientiert zu bleiben, sollten wir den Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl lernen.

Geheimnisse sind schlecht für unsere Gesundheit. Ein bisschen mehr Ehrlichkeit tut auch unseren Beziehungen gut.

Sie machen uns Mut, schaffen Stabilität und Selbstvertrauen: Für viele Menschen sind ihre Freund*innen die wichtigste Säule im Leben. Was macht tiefe Freund*innenschaften aus?

Wenn wir nur unsere Makel sehen und uns nicht schön fühlen, könnte uns das in eine ernste Depression treiben. Glücklicherweise lässt sich diese Gedankenspirale brechen.

Zu verzeihen bedeutet zu akzeptieren, dass wir fehlbar sind. Doch bevor das gelingen kann, müssen wir uns selbst neu kennenlernen.

Unsere Probleme folgen meist einem logischen Schema. Wer damit beginnt, sie als so normal wahrzunehmen wie eine Erkältung, vermindert Stress.

Grübeln raubt Energie und bringt nichts. Trotzdem ist es verdammt schwer, das eigene Gedankenkarussell anzuhalten. Eine Psychologin erklärt, wie es klappen kann.

Bei manchen Menschen haben wir das Gefühl, sie täten uns nicht gut. Es gibt Kniffe dafür, wie wir mit ihnen umgehen können, wenn wir die Beziehung nicht gleich komplett aufgeben möchten.

Wenn du mit Fremden reden musst, verschlägt es dir die Sprache? Du gehst anderen aus dem Weg, weil du dich vor Smalltalk fürchtest? So gelingt es dir, mehr Mut zu entwickeln.

Um uns auf unsere Aufgaben konzentrieren zu können, müssen wir erst herausfinden, warum uns etwas blockiert – und es dann aus dem Weg räumen. Dafür gibt es ein paar Kniffe.

Die Bahn fällt aus, die Einkaufstüte reißt und gerade im Urlaub wirst du krank. Das ist blöd. Aber wenn du etwas an deiner Wahrnehmung änderst, ist das alles nur noch halb so wild.

Wer ausblendet, was andere Menschen womöglich über eine*n denken, kann ein selbstbestimmteres, glücklicheres Leben führen.

Vernünftig Prioritäten setzen ist eine Kunst. Aber einmal geschafft, macht es uns zufriedener und gesünder.

