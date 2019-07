Diese Twitter-Userin sammelt die einfallslosesten Tinder-Beschreibungen

„Es hat sich ausgewischt“ oder „Tinder ist tot“. Die einstige Lieblingsapp der Generationen X bis Z scheint laut diverser Schlagzeilen in die Krise gekommen zu sein. Dabei begann alles mit einem verheißungsvollen Versprechen. Schritt eins: Person der Begierde identifizieren. Schritt zwei: Signal der Kennenlernbereitschaft senden. Schritt drei: Kennenlernen. Fertig.

Nun scheinen jedoch immer mehr Menschen schon an Schritt eins zu scheitern. Vielleicht hat es damit zu tun, dass viele Benutzer*innen keine Lust mehr haben, immer wieder dieselben Leute mit denselben bemühten Selbstbeschreibungen von ihrem Smartphone zwinkern zu sehen. Aber wozu Tinder-Erfahrungen offensichtlich immer noch gut sind: lustige Twitter-Threads, wie etwa der von Userin breslqueen. Unter ihrem Tweet „Sätze, die jeder 2. tinder boy in seiner bio stehen hat“ sammelt sie tiefgründige Lebensweisheiten, die sie speziell im Tinder-Universum von Männern entdeckt haben will, etwa wie „no risk no fun“ oder auch ganz ausgefallene Vorlieben wie „nur leute mit charakter und gefühlen bitte“:

Sätze, die jeder 2. tinder boy im seiner bio stehen hat: — breslqueen (@breslqueen) July 22, 2019

Kein fan von langen schreiben, lass uns lieber persönlich kennenlernen — breslqueen (@breslqueen) July 22, 2019

Nicht mein Kind — breslqueen (@breslqueen) July 22, 2019

„One hell of a guy“

– Washington Post „outstanding gentlemen“

– New York Times „He’s my phones background“

– Mom „He is my sun“ „Hodor“

– the sun – Hodor „I wish i could be more like him. “

– George Clooney — breslqueen (@breslqueen) July 22, 2019

Sarkasmus umd schwarzer Humor — breslqueen (@breslqueen) July 22, 2019

420 🤙 — breslqueen (@breslqueen) July 22, 2019

Keine Angst, ich beisse nicht 😜 — breslqueen (@breslqueen) July 22, 2019

Suche einen Grund um diese App löschen zu können — breslqueen (@breslqueen) July 22, 2019

Bitte nur ernsthafte, bodenständige Leute und niemand der nur Bestätigung sucht — breslqueen (@breslqueen) July 22, 2019

Sapiosexuell 🧠🧐 — breslqueen (@breslqueen) July 22, 2019

Send memes instead of nudes — breslqueen (@breslqueen) July 22, 2019

Vielleicht stichst du ja aus diesem Kuriositätenkabinett heraus und bringst Hirn mit 😉 — breslqueen (@breslqueen) July 23, 2019

no risk no fun — breslqueen (@breslqueen) July 23, 2019

my uber rating is 4,68 — breslqueen (@breslqueen) July 23, 2019

type of guy your parents warned you about — breslqueen (@breslqueen) July 23, 2019

pls dont be fat in real life — breslqueen (@breslqueen) July 23, 2019

Eigentlich find ich Tinder scheiße aber vielleicht kannst DU mich ja vom Gegenteil überzeugen — breslqueen (@breslqueen) July 24, 2019

1.300 Twitter-User*innen gefällt dieser Abriss über menschliche, insbesondere männliche, Abgründe bei der Partner*innensuche. Manche haben den Thread durch weitere Sprüche ergänzt:

Oder auch: hab kein Geld für Elite Partner, deshalb bin ich hier! — ✨KeinGlitzer✨ (@keinglitzer) July 23, 2019

auch ein dauerbrenner „i love coffee“ als wärs ein verdammtes hobby — verena bogner (@verenabgnr) July 23, 2019