Diese Vogelschwärme nehmen erstaunliche Formen an

Erstaunliche Naturschauspiele ereignen sich am Himmel: Hunderte von Vögeln fliegen in riesigen Schwärmen durch die Lüfte, nehmen dabei die kuriosesten Formationen an und lassen die Betrachtenden auch gerne mal sprachlos zurück. War das nicht gerade eine riesige Seerobbe dort oben am Himmel? Oder ein massiver, fliegender Wal? Oder ein überdimensioniertes Fragezeichen? Oft glaubt man, in den Flugformationen der Vögel Figuren zu erkennen.

Ariel Leshinsky ist ebenfalls von den Vogelschwärmen begeistert. Der 33-jährige Hobbyfotograf lebt in Be’er Scheva, einer Stadt in Israel, und schafft es, die Schwärme genau dann zu fotografieren, wenn sie gerade wieder in einer vermeintlich bekannten Figur über den Himmel ziehen. „Ich mag es, interessante Ereignisse und die Natur um mich herum zu fotografieren“, erklärt er. Dabei gehe es ihm darum, neue Blickwinkel, neue Perspektiven zu ergründen. Die Vogelschwärme seien ihm zum ersten Mal 2011 aufgefallen, und er war sofort begeistert. Daraufhin war für ihn klar: „Ich musste sie finden, ich musste sie sehen, denn es ist umwerfend. Ich musste mehr Bilder von ihnen machen.“