View this post on Instagram

das hier ist kein weiterer jahresrückblick / die letzten monate schließe ich kreise. seit langem fühlen sich viele dinge in meinem leben wieder vollständig an. in sich geschlossen. das bedeutet in erster linie nicht, dass alles gut ist, aber es bedeutet, dass es mich nicht über grenzen stößt. dass die herausforderungen, die manche tage bergen raum finden und unterm kissen coexistieren. meine mutter würde sagen: da ist noch raum nach unten. anders, als es viele erwarten, beruhigt mich eine sterile ordnung der dinge. das überträgt sich nicht unbedingt auf meinen kleiderschrank, aber die gewissheit, dass alles seinen platz kennt, beruhigt mich, im wahrsten sinne. rückblickend habe ich viele jahre meines lebens damit verbracht mich mangelhaft zu fühlen, ein wissen genährt, dass mein inventar lückenhaft wäre. und natürlich kann die liste an dingen lang sein, die besser laufen könnten, die richtiger wären, die mich in ein hochgefühl überschlagen könnten. aber eines ist sicher: das leben, das große und das kleine, nährt sich nicht von den hochgefühlen, es definiert sich nicht in den tiefschlägen. es beschreibt sich aus der zeit dazwischen. der langeweile, den alltäglichen wegen, der choreographie des normalzustands. für mich war und ist es immer noch wichtig, die bandbreite an gefühlen auszuloten, doch hiersein möchte ich am nullpunkt. auf neutralem boden. wenn ich also sage, die letzten monate schließen sich in kreise, sage ich eigentlich: meine route läuft nicht mehr ins leere. #wiemanlebensoll