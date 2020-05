Dieser Wettbewerb sucht die lustigsten Tierfotos des Jahres

So lieb wir unsere Haustiere auch haben, so oft erwischen wir sie bei Aktionen, die uns nur kopfschüttelnd zurücklassen: Sie ziehen komische Grimassen, laufen in Dinge, in die sie nicht sollten, und verhalten sich seltsam, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Zum Glück können wir im Zeitalter der Smartphones diese Momente mit der Kamera festhalten.

Die Comedy Pet Photo Awards küren in diesem Jahr wieder das lustigste Haustierfoto des Jahres – zuletzt fand der Wettbewerb 2017 statt, ze.tt berichtete. Wildlife-Fotograf Paul Joynson und Landschaftsfotograf Tom Sullam riefen den Wettbewerbs damals nach dem Erfolg der Comedy Wildlife Awards ins Leben, den sie im Jahr 2015 gegründet hatten.

Obwohl einige Fotos bloß mit dem Smartphone aufgenommen wurden, lobten die beiden die hohe Qualität der Beiträge. „Wir sind begeistert, dass viele Teilnehmer trotz des Fehlens einer professionellen Ausrüstung so gute Fotos einschickten.“

Bei der ersten und bis dato letzten Ausgabe des Wettbewerbs, gingen mehr als 2.500 Beiträge aus 73 Ländern ein. Der Gewinner: ein Pferd in snobistisch-eleganter Sprungpose, das genau weiß, wie gut es dabei aussieht. Das Bild stammte von Nando Harmsen aus den Niederlanden.

Für den guten Zweck

In diesem Jahr werden die Gewinner*innen in insgesamt sieben Kategorien gekürt. Neben den Kategorien Hund, Katze und Pferd, können sich Teilnehmende auch einem Lookalike-Contest stellen und Fotos neben ihren tierischen Doppelgängern einreichen.

Die Einahmen, die sich aus einer Teilnahmegebühr in Höhe von 5 Pfund sowie diversen Sponsoren ergeben, kommen der Tierschutzorganisation British Blue Cross zugute. Die Organisation unterstützt Haustierhalter*innen, die sich eine private tierärztliche Behandlung nicht leisten können, hilft bei der Suche nach einem Zuhause für unerwünschte Tiere und klärt die Öffentlichkeit darüber auf, welche Verantwortung man als Tierbesitzer*in trägt. Das Gewinnerbild wird mit einem Preisgeld in Höhe von 3.000 Pfund (3360.00 Euro) belohnt.

Eingereicht werden können die Bilder auf der offiziellen Webseite der Comedy Pet Photo Awards. Einsendeschluss ist der 31. August 2020, und eine Jury – bestehend aus der BBC-Moderatorin Kate Humble, der TV-Tierärztin Emma Milne und einer Tierschutzexpertin des British Blue Cross – wird dann die 40 besten Beiträge auswählen, die am 28. September bekannt gegeben werden. Das Siegerbild wird schließlich am 19. November gekürt.

