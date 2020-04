Dieser Bildband zeigt: Hinter jeder erfolgreichen Frau steht eine Katze

Elizabeth Taylor hatte eine, Rosa Luxemburg auch und Taylor Swift teilt sogar mit dreien ihr Leben: Katzen gehören zu den beliebtesten Haustieren der Welt. Denn, so wusste es auch schon die französische Schriftstellerin Colette (1873-1954), „[i]m Umgang mit [ihnen] riskiert man nichts, außer beglückt zu werden“. Wie wahr. Sie spenden Trost, Ruhe und Inspiration, das weiß auch die Illustratorin Lulu Mayo, die den Vierbeinern und ihren berühmten Besitzerinnen ein ganzes Buch widmet.

Katzen begleiten den Menschen schon seit Jahrtausenden. Einst, nur um Ungeziefer zu fangen, mittlerweile als das beliebteste Haustier, sogar noch vor dem Hund.

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

In Hinter jeder großartigen Frau steht eine besondere Katze bekommen sie einen ganz besonderen Auftritt. Lulu Mayo porträtiert 33 berühmte Frauen der Vergangenheit bis heute im Hinblick auf ihr besonderes Verhältnis zu Katzen. Florence Nightingale, Alice Walker, Yoko Ono, Anne Frank und Gigi Hadid – sie alle verbindet die gemeinsame Leidenschaft für die außergewöhnlichen Tiere. In kurzen Texten und detaillierten Zeichnungen bringt Mayo diese Faszination zu Papier. Und zieht eine Verbindung zwischen dem Schaffen dieser Frauen und ihrer Beziehung zu Katzen.

Die Inspiration durch ihre Tiere reicht soweit, dass Autorinnen wie Doris Lessing (An Old Woman And Her Cat), Colette (Die Katze) und Emily Brontë (The Cat) ihnen sogar eigene Geschichten widmeten. Heutzutage bekommen sie stattdessen eigene Instagram-Accounts oder dürfen auf denen ihrer berühmten Frauchen Gigi Hadid und Taylor Swift den Fame abgreifen. Letztere kreierte sogar Merchandise rund um ihre Vierbeiner Meredith Grey, Olivia Benson und Benjamin Button.

Sei selbstständig, sei anspruchsvoll, sei selbstfürsorgend: Neben den Frauen-Porträts, zeigt Mayos in ihrem Buch, was wir alles von Katzen lernen können. „Das sind sehr interessante Menschen, Katzen“, sagte auch schon Schriftstellerin Judith Kerr.