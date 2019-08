Diese beiden Frauen kämpften sechs Jahre darum, sich heiraten zu dürfen

Pamela Troya und Gabriela Correa haben sich getraut: Als erstes gleichgeschlechtliche Paar in Ecuador gaben sie sich am Montag das Ja-Wort. Wenn es nach ihnen und ihren Unterstützer*innen gegangen wäre, hätte sie ihre Hochzeit bereits vor ziemlich genau sechs Jahren feiern können. Ihr Kampf für die gleichgeschlechtliche Ehe habe am 5. August 2013 begonnen, sagte Troya in einem Interview. Damals sei der Trauungsantrag, den sie und ihre Partnerin in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito stellten, abgelehnt worden, weil sie beide Frauen seien.

Gracias @fabovillamar por solemnizar nuestra boda, @Gaby3081 y yo estamos muy agradecidas de todas las palabras hermosas que nos dedicaste. #MatrimonioIgualitarioEC

👰🏼👰🏻🏳️‍🌈🇪🇨🥰🥳💪🏽 pic.twitter.com/OwdYg406Gm — Pamela Troya 💚👭🌈💜 (@pametroya) August 6, 2019

Es folgten jahrelange Kämpfe von Pamela Troya und Gabriela Correa sowie anderen queeren Aktivist*innen mit einer landesweiten Kampagne unter dem Namen Matrimonio Civil Igualitario (zu Deutsch: Gleiche Standesamtliche Hochzeit). Troya war es auch, die im Mai 2013 über Twitter mit dem ehemaligen ecuadorianischen Präsidenten Rafael Correa diskutierte, nachdem dieser geäußert hatte, die Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen abzulehnen. „Sie verunglimpfen uns und respektieren uns nicht, wenn ihre Dogmen und Vorurteile ihre Regierungspolitik beeinflussen“, hatte Troya geschrieben.

@MashiRafael usted nos denigra e irrespeta cuando antepone sus dogmas y prejuicios para gobernar @IgualdadYa1 @fredylobato @silvitabuendia — Pamela Troya 💚👭🌈💜 (@pametroya) May 23, 2013

Umfragen aus demselben Jahr zeigten, dass fast zwei Drittel der Menschen in dem katholischen Land gegen die Legalisierung waren. Doch die Aktivist*innen kämpften weiter: Sie starteten eine Petition, demonstrierten und stellten immer wieder Trauungsanträge – mit Erfolg. Das ecuadorianische Verfassungsgericht legalisierte am 13. Juni 2019 gleichgeschlechtliche Eheschließungen. Fünf der Verfassungsrichter*innen überstimmten ihre vier Kolleg*innen. Ecuador folgte so dem Beispiel anderer südamerikanischer Länder wie Argentinien, Brasilien, Kolumbien und Uruguay. „Die Richter*innen entschieden, auf der richtigen Seite der Geschichte zu sein“, kommentierte Pamela Troya die Entscheidung.