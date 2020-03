DIY: Wie du Desinfektionsmittel selbst herstellen kannst

Die Ration an fertigen Desinfektionsmitteln fällt seit der Verbreitung des Coronavirus vielerorts knapp aus. Auf diversen Online-Plattformen bieten Verkäufer*innen die Fläschchen sogar zu horrenden Preisen an. Aber es gibt eine Alternative: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stellt auf ihrer Website Richtlinien für Desinfektionsmittel zur Verfügung. Wir haben das Rezept für euch auf eine angemessene Größe für zu Hause von einem Liter heruntergerechnet. Alle Zutaten sind in der Apotheke oder online erhältlich.

Rezept 1

Du brauchst:

1 dichtes und verschließbares Gefäß

1 Messbecher

1 Sprühflasche

1 Trichter

750 ml Isoproylalkohol 99.8%

45 ml Wasserstoffperoxid 3%

15 ml Glycerin 98 %

190 ml destilliertes oder abgekochtes Wasser

Fülle alle Flüssigkeiten nacheinander in einen verschließbaren Behälter. Verschließe den Deckel und schüttle das Gemisch einmal kräftig durch. Gieße anschließend einen Teil der Flüssigkeit mittels Trichter in eine Sprühflasche.

Rezept 2

Du brauchst:

1 dichtes und verschließbares Gefäß

1 Messbecher

1 Sprühflasche

1 Trichter

830 ml Ethanol 96%

45 ml Wasserstoffperoxid 3%

15 ml Glycerin 98 %

110 ml destilliertes oder abgekochtes Wasser

Fülle alle Flüssigkeiten nacheinander in einen verschließbaren Behälter. Verschließe den Deckel und schüttle das Gemisch einmal kräftig durch. Gieße anschließend einen Teil der Flüssigkeit mittels Trichter in eine Sprühflasche.

Desinfektionsmittel richtig auftragen

Für eine effektive Reinigung sollten die Hände möglichst trocken sein. Achtet beim Einreiben darauf, dass die komplette Innen- und Außenfläche sowie die Fingerzwischenräume der Hände Desinfektionsmittel abkriegen. Wartet anschließend, bis die Haut das Mittel komplett eingezogen hat.