Donaulied: Erste Stadt verbietet Stück, das sexualisierte Gewalt verherrlicht

In der kleinen Stadt Montabaur (rund 12.000 Einwohner*innen) in Rheinland-Pfalz wird künftig das Donaulied nicht mehr in Bierzelten gesungen. Das hat die Bürgermeisterin Gabriele Wieland der Deutschen Presse-Agentur (dpa) gesagt. Damit reagierte sie auf eine Passauer Initiative, welche die die Studentin Corinna Schütz ins Leben gerufen hat. Sie hatte im Mai die Petition #Bierzeltsexismus Aktion gegen das Donaulied gestartet.

In der Petition forderte sie die Stadt Passau dazu auf, ein Verbot einer Version des Donaulieds auszusprechen, in der explizit die Vergewaltigung eines schlafenden Mädchens verherrlicht wird. Die Petition erhielt großflächige Zustimmung. Etwa 35.000 Menschen unterstützen die Studentin bei ihrem Vorhaben. Mit der Aktion wollte Corinna Schütz nicht nur auf den gewaltvollen Text des Liedes aufmerksam machen, sondern auch eine allgemeine Debatte über „jegliche Form des Bierzeltsexismus“ anstoßen, wie sie selbst schreibt. Der Passauer Bürgermeister Jürgen Dupper hatte ihr bereits seine Unterstützung bei der Umsetzung des Vorhabens zugesichert. In einer Stellungnahme auf Instagram erklärte er, dass er zuversichtlich sei, dass sie bei gutem Willen aller Beteiligten in Zukunft die Passauer Dulten ohne dieses Lied feiern könnten.

Ein deutschlandweites Verbot?

Bürgermeisterin Gabriele Wieland erklärte im Gespräch mit der dpa, dass sie auf Initiative eines Stadtratsmitglieds hin beschlossen hätten, bei Vertragsabschluss mit Bands zu vereinbaren, dass sie das Donaulied nicht spielen dürften. Damit wollen sie versuchen, das Lied nach und nach vom Volksfest zu verbannen.

Eine ähnliche Petition, wie die von Corinna Schütz, ist in Regensburg von der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen Regensburg initiiert worden. Auch Stimmen, die einem Verbot widersprechen, melden sich zu Wort. So hat die Gegenaktion #RettetdasDonaulied inzwischen etwa 5000 Unterschriften sammeln können.

Corinna Schütz erklärt im Gespräch mit der Passauer Neue Presse, dass die Initiative Aktion gegen Bierzeltsexismus nach der Petition weitergehen wird. Sie würden aber erst mal keine anderen Lieder angreifen, sondern auf das Problem Bierzeltsexismus insgesamt aufmerksam machen wollen.