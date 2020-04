Du willst an Ostern entspannen und kreativ werden? Hier kommen Malvorlagen für dich

Nach einer stressigen Woche immer wieder die gleiche Frage: Wie komme ich jetzt am besten runter? Manche versuchen es mit Sport, andere schlafen – und manche probieren es mit etwas Kreativem. Mit Malen zum Beispiel. Malbücher für Erwachsene sind in den vergangenen Jahren als Mittelchen gegen den Alltagsstress beliebt geworden. Schwarz-weiße Landschaften mit Blei- oder Filzstiften in Farbe zu tunken, hat etwas Hypnotisches. Man taucht ein in die Welt der Formen und Farben und vergisst kurzzeitig die Welt um sich herum, wie bei einer Meditation oder Traumreise.

Wenn du dich an den freien Ostertagen mit Malen runterbringen möchtest, haben wir hier drei gratis Malvorlagen für dich. Und das Beste: Ausmalen ist eine Beschäftigung, die du als Elter auch mit deinem Kind gemeinsam machen kannst. Auf dem Teppich lümmeln, Stifte tauschen, sich gegenseitig die ausstaffierten Werke zeigen – das kann eine schöne Beschäftigung abseits vom Kinderprogramm-Streamen, Vorlesen und Eierbemalen sein.

Hier kannst du dir drei ze.tt-Malvorlagen gratis im PDF-Format herunterladen. Mit einem Drucker kannst du sie auf Din-A4-Papier ausdrucken – und dann: loslegen! Füllt unsere Motive mit Farbe! Und wenn ihr superstolz auf euer Werk seid, könnt ihr es uns gerne zeigen. Macht ein Foto und schickt es uns per Mail an diese Adresse. Viel Spaß! ek/mh