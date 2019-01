Ein altes Tanzvideo soll US-Demokratin Ocasio-Cortez bloßstellen – doch die tanzt einfach weiter

Dieser Versuch, die US-Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez bloßzustellen, ging richtig schief: Trolle hatten zur Vereidigung der Abgeordneten im Repräsentantenhaus in dieser Woche ein acht Jahre altes Tanzvideo hervorgekramt. Darin ist Ocasio-Cortez für etwa 30 Sekunden zu sehen, wie sie eine Szene aus dem 80er-Jahre-Coming-of-Age-Klassiker The Breakfast Club nachtanzt. Die Aufnahme stammt aus ihrer Studienzeit an der Uni Boston. Ein*e Nutzer*in auf Twitter teilte das Video mit den Worten: „Hier ist Amerikas Lieblingskommunistin, die sich wie die Idiotin verhält, die sie ist.“ Der Account @AnonymousQ ist mittlerweile gelöscht.

Die 29-jährige Ocasio-Cortez wurde im November 2018 als Abgeordnete für New York gewählt und ist die jüngste Frau im US-Kongress aller Zeiten. Bereits im Wahlkampf wurde sie zum Ziel rechter Kampagnen. Doch für ihr Tanzvideo bekommt die Demokratin statt Häme und Spott viel Zuspruch und Applaus. Der US-Komiker Patton Oswalt twitterte ironisch, dass Ocasio-Cortez sich wohl nie davon erholen werde, dass die Welt gesehen habe, wie sie „hinreißend tanzt und Spaß mit ihren Freunden hat“. US-Schauspieler Zach Braff kommentierte: „Stellt euch vor, was für ein Arsch-Kopf man sein muss, um das Video von AOC für irgendwas anderes zu halten als bezaubernd und charmant.“

Die frisch vereidigte Kongressabgeordnete tanzt einfach weiter

Auf Twitter veröffentlichte Ocasio-Cortez zudem ein neues Tanzvideo vor ihrem neuen Büro im US-Kongress: „Ich höre, die Republikanische Partei findet tanzende Frauen skandalös. Wartet, bis sie rausfinden, dass auch Kongressabgeordnete tanzen!“

I hear the GOP thinks women dancing are scandalous. Wait till they find out Congresswomen dance too! 💃🏽 Have a great weekend everyone :) pic.twitter.com/9y6ALOw4F6 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 4. Januar 2019

Der Song zur zehnsekündigen Einlage ist übrigens War von Edwin Starr, ein bekanntes Anti-Kriegslieder mit dem Refrain „War, what is it good for? Absolutely nothing“. Diese Frau weiß, wie man Hass im Netz kontert.