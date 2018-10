Ein Jahr Ehe für alle – Warum ich kein Konfetti in die Luft werfe

Zu dieser Zeit, vor einem Jahr, bekam ich plötzlich viele Whatsapp-Mitteilungen und SMS mit Glückwunschbekundungen von Freund*innen und Bekannten. Ich war verwundert. Mein Geburtstag war schon eine Weile her und unsere Hochzeit sowieso. Stopp, es war gar keine „richtige“ Hochzeit damals; meine Frau und ich hatten uns für eine eingetragene Lebenspartnerschaft entschieden. So hieß die Homo-Ehe vorm 1. Oktober 2017. Dann trat die Ehe für alle inkraft: Gleichgeschlechtliche Paare durften endlich so heiraten, wie Heterosexuelle auch.

Ich scrollte mich durch sämtliche Social-Media-Feeds und sah Bilder voller Regenbogeneuphorie. Auch ich war geneigt, spontan Konfetti in die Luft zu werfen. Aber leider musste ich feststellen: Die Ehe für alle ist für Familien noch lange kein Grund zum Jubeln. Auch ein Jahr danach nicht.

Heiraten ja, adoptieren hmm ja, vielleicht

Zwar ermöglicht das Gesetz, dass nicht nur heterosexuell verheiratete Paare gemeinsam ein Kind adoptieren dürfen, sondern von nun an alle Ehepaare. Allerdings sind wir von einer kompletten Gleichstellung des Familienrechts noch weit entfernt.

Das Gesetz besagt, dass ein Kind, das in eine Ehe hineingeboren wird, nicht von dem nicht-gebärenden Elternteil adoptiert werden muss. Die Eheleute sind ganz einfach die Eltern, egal, ob sie tatsächlich gemeinsam das Kind gezeugt haben, Punkt. Dies gilt aber nur für Heteropaare.

Wenn nun etwa verheiratete Frauenpaare gemeinsam Kinder bekommen, indem eine der beiden Frauen schwanger wird, müssen sie noch immer den bürokratischen Marathon einer Stiefkindadoption durchlaufen. Davon, wie erniedrigend und emotional belastend dieser sein kann, können etliche Paare ein Lied singen. Auch ich: Spätestens acht Wochen nach der Geburt unseres Kindes mussten wir sämtliche Dokumente wie ein polizeiliches Führungszeugnis und ein ärztliches Gesundheitszeugnis beim Familiengericht einreichen, welches daraufhin das Jugendamt beauftragte, um meine Frau (das zumindest darf ich ja jetzt sagen) und mich auf Herz und Nieren prüfen.

Dazu gehörten endlose Fragebögen über unsere psychische Verfassung, die Stabilität unserer Beziehung oder das Verhältnis zu unseren eigene Eltern. Damit nicht genug, würde man unsere Wohnung zwecks Kinderfreundlichkeit begutachten und beobachten, wie wir denn mit dem Kind umgehen würden und ob das so alles so seine Richtigkeit hätte.

„Co-Mutter“, statt einfach „Mama“

Natürlich durfte nicht der Eindruck entstehen, dass eine von uns mit irgendetwas überfordert sei in dieser frühen Zeit mit Baby. Die Co-Mutter, meine Frau, musste beweisen, dass sie die ihr zugeteilte Namensschöpfung verdient hatte. Oft hörte ich das Argument, die Mütter müssten sich ja begrifflich irgendwie voneinander unterscheiden und „Co-Mutter“ sei keine Diskriminierung. Ich frage mich nach wie vor, warum bei zwei Omas nicht auch zwischen Oma und Co-Oma unterschieden wird.

Im Anschluss an das ganze Prozedere entschieden also fremde Personen, ob unser Kind, welches ich austrug, durch meine Frau adoptiert werden dürfte. Solch ein Akt kann sich gut und gerne über mehrere Jahre erstrecken.

Mein erster Gedanke vor einem Jahr war, dass mit der kompletten Gleichstellung dieser ganze Irrsinn ja wohl endgültig wegfallen müsste. Dies ist bislang nicht geschehen. Und diese Diskriminierung wird in erster Linie auf dem Rücken unserer Kinder ausgetragen.

Die Ehe für alle änderte bisher vor allem eins: sie schaffte die komplizierten Begrifflichkeiten ab, die bis dato die Beziehung heterosexueller und nicht-heterosexueller Menschen voneinander unterschieden: Trauung, Hochzeit, Ehe und Scheidung gehörten bisher den Heteros – jetzt gehörten sie Heteros und Homos! Wir können seit inzwischen einem Jahr zum Amt gehen und gegen eine erneute Gebühr unsere Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln lassen.

Das haben seit dem 1. Oktober 2017 laut einer bundesweiten Umfrage der Deutschen Presse Agentur (dpa) bei Standesämtern mindestens 10.000 Lesben und Schwule gemacht – die meisten davon in Köln und Berlin. Auf Nachfrage nach genauen Zahlen der Paarkonstellationen bei den jeweiligen Standesämtern kommt häufig die Antwort, man erfasse nicht gesondert, ob Frau und Mann, Frau und Frau oder Mann und Mann geheiratet hätten. Ehe für alle bedeute ja nun einmal keinen Unterschied mehr zu machen.

Welch Lichtblick, das zu hören. Die gute Hoffnung bleibt, dass das irgendwann einmal wirklich so sein wird. Dann bin ich die erste, die all meinen Freund*Innen und Bekannten Nachrichten schreibt und Konfetti in die Luft wirft.