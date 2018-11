Eine On-Off-Beziehung kann deiner Gesundheit schaden.

Jessica Wagener

Jessica Wagener ist Online-Redakteurin seit den Kindertagen des Internets und arbeitete u.a. für den NDR, Die Welt, stern.de und zuletzt für die BILD am SONNTAG. Sie schreibt Bücher (#Narbenherz) und besonders gern über Reisen, das Leben und alles, was ans Herz geht. Sie hat eine Schwäche für Whisky und Geschichte und lebt daher momentan in Glasgow.

Erreichbar via Twitter unter @pseudonymphe und bei Instagram unter scarleg_ohara.

Alle Artikel von Jessica Wagener