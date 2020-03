Elefanten im Mittelalter: Wie malt man ein Tier, das man zuvor noch nie gesehen hat?

Stellt euch vor, ihr seid Mönch im 13. Jahrhundert in Europa und ihr habt noch nie einen Elefanten gesehen. Wie auch: Zoos wird es erst in ein paar hundert Jahren geben und durch nicht endende Kriege im Heiligen Land und im Mittelmeer ist an Handelsbeziehungen mit Asien und Afrika nicht zu denken. Einzig Entdecker, wie zum Beispiel Marco Polo, bringen Kunde von merkwürdigen, grauen, riesigen Tieren mit nach Europa. Die beschriebene Größe und das Aussehen variieren dabei beträchtlich. Manche Quellen sprechen von Pferden mit Geweihen und Rüsseln, andere dichten Elefanten Ausmaße mehrstöckiger Gebäude an.

Gigantische Wesen aus einer anderen Welt

Auf Europäer*innen im Mittelalter müssen Elefanten wie gigantische Wesen aus einer anderen Welt gewirkt haben. Bis ins 13. Jahrhundert zeigten Darstellungen die friedfertigen Dickhäuter als fremdartiges Fabeltier mit schweineartigem Rumpf und paarigen Klauen, bei dem vor allem ein riesiger Rüssel und steil nach oben gerichtete Stoßzähne imponierten. Da man nicht wirklich wusste, wie dieses Tier tatsächlich aussah, mussten sich die Illustrator*innen auf mündliche und schriftliche Überlieferungen verlassen. Den Rest erledigte die Fantasie.

So zeigen historische Illustrationen aus Frankreich etwa weite Ohren und gekrümmte Stoßzähne, wohingegen deutsche Abbildungen aus dem frühen Hochmittelalter gänzlich ohne Ohren und mit geraden Stoßzähnen gemalt wurden. Erst mit den Reiseberichten des späten Mittelalters verbesserte sich der Kenntnisstand. Bis dahin haben europäische Maler*innen wild voneinander abgemalt, da sich die Gelehrten lieber auf die Zeichnungen anderer Gelehrter verließen, als auf Hörensagen.

Als der Elefant die Alpen überquerte

Das Wissen über die Proportionen und das generelle Aussehen von Elefanten verschwand mit dem Untergang des Weströmischen Reiches im 5. Jahrhundert. 500 Jahre später galten Elefanten als mythische Wesen des Südens: Gelehrte zu jener Zeit kannten die Geschichten von Hannibal, dem karthagischen Heerführer, der mehrere dutzend Elefanten und eine gigantische Armee über die Alpen geführt hatte, um Rom anzugreifen. Sie kannten auch die Geschichten von Alexander dem Großen, dem König Makedoniens, der in seinem kurzen Leben ganz Vorderasien erobert und Elefanten bekämpft hatte, wie auch für sich nutzte.

Andere mythische Wesen wie Drachen kamen in Mythen und Sagen vor, ließen sich von Helden wie Siegfried oder Beowulf erschlagen. Elefanten jedoch waren ebenfalls fürchterlich und groß, aber gleichzeitig dem Menschen Untertan. Sie waren Nutztiere, wie Pferde oder Kühe. Nur eben von so großen Ausmaßen, wie sie kein*e mittelalterlicher Europäer*in zu ergründen vermochte.

Von Hannibal zu Benjamin Blümchen

Erst in der frühen Neuzeit, mit dem Aufkommen des Kolonialismus und des späteren Imperialismus, kamen Elefanten wieder nach Europa. Könige hielten sie sich als Haustiere und Entdecker zeichneten maßstabsgetreue, realistische Bilder der vierbeinigen Riesen.

Wo Elefanten früher ganze Städte auf ihrem Rücken trugen, haben sie heute Angst vor Mäusen und backen Törö-Torte. Die moderne Popkultur feiert sie und jede Generation hat ihren eigenen Zeichentrick-Elefanten: So sind es Dumbo, Colonel Hathi, Benjamin Blümchen oder die Ottifanten, die anders als das Kriegstier Elefant, das über die Alpen marschieren musste, heute aus Hörbüchern trompeten oder als Kuscheltier beim Einschlafen helfen.