Erst rassistisch beleidigt, dann von Polizist bedroht? Berliner Polizei prüft Vorfall in Rossmann-Filiale

Am Mittwoch um kurz nach 10 Uhr morgens lud die Berlinerin Vanessa Henke auf Facebook ein 15-minütiges Video hoch, das sich in den kommenden Tagen rasant verbreitete. In diesem berichtet sie davon, dass sie in einer Rossmann-Filiale mit ihrer Karte habe zahlen wollen. Die Kassiererin habe sie gebeten, ihre Identität zu beweisen – obwohl mehrere weiße Kund*innen vor ihr, das nicht hätten tun müssen.

Sie habe dann zunächst eine Versichertenkarte vorgezeigt, auf der allerdings ihr erster Vorname Berênïcé stünde. Das habe sie der Kassiererin auch gesagt und dann ihren Ausweis nachgereicht, auf dem beide Vornamen vermerkt seien. Die Kassiererin habe ihr daraufhin Kartenmissbrauch vorgeworfen. Eine Schwarze könne nicht so einen deutschen Namen habe, hätte sie gesagt.

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Polizei Gewalt Ich wurde gestern von 2 Rossmann Mitarbeiterinnen angegriffen und einen Polizisten. Gepostet von Vanessa Henke am Mittwoch, 10. Juni 2020

Vanessa Henke habe der Verkäuferin daraufhin gesagt, dass sie sie damit rassistisch beleidige. Es habe sich ein Streit zwischen den beiden entwickelt. Die dazugekommene Filialleitung habe sich auf die Seite der Kassiererin gestellt, für die sie „die Hand ins Feuer“ lege, wie Henke erzählt. “Auch die Filialleitung hätte gesagt, dass das nicht ihre Karte sein könne, obwohl der dazugehörige Ausweis ein Foto von ihr enthält.

Eine Schwarze wie ich könne so eine Karte nicht haben, der Name höre sich zu deutsch an. Vanessa Henke in ihrem Facebook-Video

Polizei habe ihr mit Festnahme wegen Falschaussage gedroht

Henke habe daraufhin die Berliner Polizei gerufen, erzählt sie im Video. Mehrere Zeug*innen hätten mit ihr gewartet, um den Vorfall zu bestätigen. Nach längerem Warten seien schließlich zwei Polizisten gekommen. Einer habe bei Henke gewartet und habe sich um ihren vierjährigen Sohn gekümmert, der andere sei in die Filiale gegangen und nach einiger Zeit wieder herausgekommen. Er hätte Videoaufnahmen gesehen und bestätigte, dass sie ungerecht behandelt worden, aber dies ihre Schuld sei, weil sie die Versichertenkarte gezeigt hätte. „Sie wissen schon, wenn Sie jetzt eine Anzeige machen, dann ist das eine Falschaussage, dann werden sie festgenommen“, soll der Polizist gesagt haben.

Außerdem auf ze.tt Warum es keinen Rassismus gegen Weiße gibt

Auch als sich mehrere Zeug*innen eingemischt hätten und die Version von Henke bestätigt haben sollen, sei der Polizist nicht von seiner Drohung abgewichen. Zudem verweigerte er, seinen Namen und seine Dienstnummer herauszugeben. „Es kann nicht sein, dass ich rassistisch beleidigt werde und dann muss ich mir von einem Polizisten anhören, ich soll meine Klappe halten“, sagt Henke in einem weiteren Video, das auf Twitter zu finden ist.

Oh und bevor die Ausreden kommen: Es ist alles dokumentiert und es gibt zig (weiße) Zeugen die alles so bestätigen. Das ist im übrigen Alltag. Es passiert viel zu oft, dass rassistische Beamte die Strafverfolgung, wenn sie von Schwarzen angestrebt werden, aktiv behindern. Teil 2 pic.twitter.com/6rqhugoUzg — Liban ANTIFArah (@LibanFa) June 12, 2020

Rossmann und Polizei bestätigen den Vorfall

Auf Anfrage von ze.tt äußerte sich Rossmann zu dem Vorfall: „Wir bedauern sehr, was unsere Kundin in unserer Filiale in Berlin erlebt hat und arbeiten den Vorfall intern auf, um daraus die notwendigen Konsequenzen zu ziehen“, schreibt eine Sprecherin. Man habe Henke per Direktnachricht über Social Media angeschrieben und sie gebeten, persönlich ins Gespräch zu kommen. Rossmann werde verstärkt darauf hinarbeiten, intern aufzuklären und zu schulen – denn Rassismus habe bei Rossmann keinen Platz, heißt es weiter.

Auch die Polizei äußerte sich zu dem Vorfall, ohne Details zu nennen. Auf Twitter gab sie an, den Fall zu untersuchen. Sie habe zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung mit rassistischer Motivation eingeleitet. Wie das RND in einem weiteren Artikel schreibt, prüfe eine interne Beschwerdestelle den Fall, zwei Polizisten würden zu dem Einsatz befragt. Wann ein Ergebnis vorliege, sei offen. Die Pressestelle war am Samstagnachmittag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.