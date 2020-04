Extra viele Mediathekentipps für das lange Osterwochenende

Unser Highlight der Woche: Die neue ZDFneo-Comedy Drinnen spielt fast ausschließlich im Videochat und ist damit die perfekte Inszenierung der Heimisolation dieser Tage. Das Team der Bildundtonfabrik (Neo Magazin Royale) hat sich die Geschichte ausgedacht und umgehend für die Mediathek umgesetzt. Regieanweisungen gab es auch nur – ihr ahnt es – via Webcam.

Drinnen – Im Internet sind alle gleich (Staffel 1)

ZDFneo / 5 Monate verfügbar

Charlotte (Lavinia Wilson) ist in ihren Dreißigern und wollte eigentlich ihr Leben umkrempeln: endlich alles anpacken, den Job in der Werbeindustrie kündigen, die Scheidung durchziehen. Doch dann kommt Corona und alles wird anders. Statt ihr Leben neu zu starten, ist die Pausetaste gedrückt. Der Computer ist jetzt ihr Fenster zur Außenwelt. Über diesen Bildschirm regelt sie ab sofort alle Bedürfnisse des täglichen Lebens, managt ihre Familie und ihren Beruf und muss sich in dieser unfreiwilligen Isolation auch ihren Ängsten und Geheimnissen stellen.

Steig. Nicht. Aus!

ZDF / 2 Monate verfügbar

Auf dem Weg zur Arbeit will der Bauunternehmer Karl Brendt (Wotan Wilke Möhring) noch schnell seine Kinder (Emily Kusche und Carlo Thoma) zur Schule bringen. Doch bereits kurz nachdem er das Auto startet, erhält er einen Anruf: Ein Unbekannter droht damit, das Auto mit einer Bombe in die Luft zu sprengen, sollten Karl oder die Kinder versuchen, auszusteigen. Vom Auto aus soll dieser in kürzester Zeit eine große Summe Geld beschaffen. Als seine Ehefrau Simone (Christiane Paul) ihn verdächtigt, die gemeinsamen Kinder entführt zu haben, nimmt auch die Polizei die Verfolgung auf und schaltet Sprengstoffexpertin Pia Zach (Hannah Herzsprung) ein. Es beginnt ein tödlicher Wettlauf gegen die Zeit.

Monsters

3sat / Nur bis Sonntag verfügbar

Fotograf Andrew (Scoot McNairy) willigt eher unfreiwillig ein, die Tochter seines Chefs in die USA zu begleiten. Die amerikanische Grenze soll nämlich in drei Tagen endgültig dichtgemacht werden, um die Ausbreitung außerirdischen Lebens zu verhindern. Durch Zufall verpassen er und Samantha (Whitney Able) jedoch ihre sichere Rückfahrt. Und so bleibt den beiden nichts weiter übrig, als den direkten Weg durch die infizierte Zone zu wagen.

I Am Love

Netzkino / Dauerhaft verfügbar

Emma (Tilda Swinton) lebt als Frau des Oberhauptes des Recchi-Clans, einer Mailänder Modedynastie, luxuriös und sorgenfrei. Doch als sie dem Koch Antonio (Edoardo Gabbriellini) begegnet und sich in ihn verliebt, steht weit mehr als nur ihre Ehe auf dem Spiel.

The Salesman

Rakuten TV / Dauerhaft verfügbar

Bester fremdsprachiger Film bei den Oscars 2017: Als Emad (Shahab Hosseini) und Rana (Taraneh Alidoosti) ihr einsturzgefährdetes Haus in Teheran verlassen müssen, sind sie zunächst froh, in die kürzlich freigewordene Wohnung einer Bekannten einziehen zu können. Doch dann wird Rana genau dort von einem Unbekannten überfallen. Emad will nun den Grund herausfinden und gleichzeitig selbst die Täter stellen.

Final Portrait

Rakuten TV / Dauerhaft verfügbar

Während einer Reise nach Paris im Jahr 1964 wird der junge Schriftsteller James Lord gefragt, ob er für ein Porträt Modell sitzen würde. Geschmeichelt und fasziniert sagt er zu, denn es handelt sich bei dem Künstler um niemand geringeren als Alberto Giacometti. Doch schon bald erlebt der junge US-Amerikaner den faszinierend intensiven und stellenweise völlig chaotischen Schaffensprozess Giacomettis quasi am eigenen Leib. Das Bild will nicht fertig werden – und aus Tagen werden Wochen.

Le Weekend

Rakuten TV / Dauerhaft verfügbar

Nick (Jim Broadbent) und Meg (Lindsay Duncan), ein englisches Paar in den besten Jahren, reisen für ein Wochenende anlässlich ihres 30. Hochzeitstages nach Paris. Nachdem ihre Kinder längst aus dem Haus sind, könnte ihre Ehe frischen Schwung vertragen. Die Erwartungen an das Flitterwochen-Revival sind hoch. Doch die Reise verläuft anders als geplant und dann taucht auch noch ein alter Bekannter auf, der das Leben der beiden völlig auf den Kopf stellt.

Habemus Papam – Ein Papst büxt aus

Arte / 1 Woche verfügbar

Kardinal Melville (Michel Piccoli) wird zum neuen Papst gewählt. Aber statt sein Amt demütig anzunehmen, bekommt er kalte Füße. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als vor der Verantwortung fliehen zu können. Eilig bringt man im Vatikan nun alles ins Rollen, um ihn mit sanfter Gewalt auf den Heiligen Stuhl zu zwingen.

Looping

ZDFneo / 3 Tage verfügbar

Obwohl Leila (Jella Haase), Frenja (Lana Cooper) und Ann (Marie-Lou Sellem) komplett unterschiedlich sind, fühlen sie sich zueinander hingezogen. Sie teilen in der psychiatrischen Klinik ein Zimmer und kommen sich so schnell näher. Miteinander fühlen sie sich erstmalig in ihrem Leben anerkannt und aufgehoben. Doch die gemeinsame Zeit ist begrenzt.

Le Chalet (Staffel 1)

One / 4 Wochen verfügbar

Der Urlaub auf der abgelegenen Berghütte in den Alpen hätte so schön werden können – wenn nur nicht die einzige Zufahrt ins Tal durch einen Steinschlag zerstört worden wäre. So sitzen die Freund*innengruppe um Manu (Marc Ruchmann) und die schwangere Adèle (Émilie de Preissac) jetzt dort fest.

Letzte Chance

The Artist Jean Dujardin (nur bis Samstag), Tschick mit Tristan Göbel, Detour mit Luise Heyer (nur bis Samstag), Arctic Circle – Der unsichtbare Tod (Staffel 1), Dein Weg mit Martin Sheen (nur bis Samstag), Dieter Rams (Doku)

Ebenfalls neu

Check Check mit Klaas Heufer-Umlauf (Staffel 1), Nur Fliegen ist schöner, Anderst Schön mit Charly Hübner, Roger Willemsen liest: „Das Hohe Haus – Ein Jahr im Parlament“

