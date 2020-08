FKKler rennt Wildschweinbande hinterher, um seinen Laptop zu retten

Am Teufelssee im Berliner Grunewald gab es am Donnerstag ein amüsantes Schauspiel zu beobachten – oder wie es die Schauspielerin und Coachin Adele Landauer auf Instagram ausdrückte: „Einen echten Helden.“ Eine Wildschweinsau und zwei Frischlinge hatten sich aus dem Wald gewagt und sich unter die Badegäste auf einer FKK-Wiese gemischt. Vermutlich auf der Suche nach Essbarem erbeuteten sie zunächst eine Pizza aus dem Rucksack eines Mannes, der gerade im See badete, und danach die gelbe Tasche eines weiteren Herrn. Darin befand sich jedoch dessen Notebook. Komplett textilfrei nahm der Mann kurzerhand die Verfolgung auf. Adele Landauer zückte ihre Kamera und dokumentierte die Szenerie. Die Bilder sind auf Instagram zu sehen:

Am Ende ging die Angelegenheit gut aus; dem Mann gelang es, seine Tasche samt Laptop wiederzubekommen. Die anderen Badegäste applaudierten. Und auch er nahm die Aktion mit Humor. Als ihm Adele Landauer ihre Aufnahmen der Jagd zeigte, habe er herzlich gelacht und ihr sein Okay gegeben, die Bilder zu veröffentlichen. Die sind mittlerweile ziemlich begehrt, sagte Landauer dem Tagesspiegel. Sie bekomme sogar Presseanfragen aus China für die Fotos.