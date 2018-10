Flucht aus der DDR: „Ich musste mit einem Sack über dem Kopf durch Berlin fahren“

Sie haben ausführlich über den Kalten Krieg diskutiert, „Goodbye, Lenin!“ geguckt und irgendwann brachte auch mal eine Lehrerin Spreewaldgurken mit. Viel wissen Nach-Mauerfall-Geborene nicht über die deutsche Teilung. ze.tt hat sechs Zeitzeug*innen besucht, die von Ost- nach Westberlin flüchteten. Ihre Geschichten sollen jungen Menschen in unserem Podcast zeigen, was es hieß, „rüberzumachen“.

Klaus Schulz-Ladegast wird 1941 während des Zweiten Weltkriegs in Berlin geboren. Er wächst im Osten der Stadt auf, reist aber vor dem Mauerbau viel zwischen dem Ost -und Westteil hin und her. Als er bei einer Reise in den Westen dem BND einen Kontakt zu einem Informanten vermittelt und dieser auffliegt, wird auch er verhaftet: „Statt meines Vaters stand da ein Stasi-Mann.“

Die Haftbedingungen waren so streng, dass Klaus davon krankhaften Schluckauf bekam, unter dem er bis heute leidet. Nach seiner Haft flieht der damals 26-Jährige mit seiner Ehefrau in einem umgebauten Handschuhfach eines PKWs nach Westberlin. Heute sagt Klaus Schulz-Lagegast: „Meine Welt ist nicht die West-Berliner Welt und die Ost-Berliner schon gar nicht.“

Hier kannst du dir weitere Folgen des Podcasts anhören

ze.tt erzählt Geschichten über Ostdeutschland – abseits von Stasi und Neonazis. Mehr dazu findest du auf unserer Themenseite.