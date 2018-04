Wie diese arabische Bloggerin das Image muslimischer Frauen weltweit verändert

When in nature I feel so complete Like animals I feel if we are not in nature We are imprisoned, Nature is healing, loving, and nurturing I felt so nurtured in #Fujairah next to that mountain and beach Where do u live? And is there nature around? • • • Thank you @icfujairah for that lovely weekend • • • بحس انه ربنا خلق الطبيعة لانها مهمة لنا لانه لازم نكون معها الطبيه زي الأم بتدير بالها علينا بدون ما تطلب منا مقابل اجلس مع الطبيعة ستجلس معك روحك وتحلّق رحنا على الفجيرة وحلقنا مع الجبل والبحر @icfujairah #intercontinentallife وين عايشين؟ وهل في طبيعة حوليكم؟ 🌏 📷: @just_daniela

A post shared by Haifa Beseisso • هيفاء بسيسو (@flywithhaifa) on Feb 23, 2018 at 2:14am PST