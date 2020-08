Genozid an Êzid*innen: Sexualisierte Gewalt gegen Frauen ist eine Kriegswaffe

Es ist der 3. August 2014. Der sogenannte Islamische Staat überfällt die überwiegend von der ethno-religiösen Gemeinschaft der Êzîd*innen bewohnten Region Shingal im Nordirak. Was folgt, sind Bilder brutaler Gewalt: Dörfer und heilige Stätten der Êzîd*innen werden systematisch zerstört. Männer und alte Menschen werden öffentlich exekutiert. Später, nach dem Fund von zahlreichen Massengräbern, sprechen die internationalen Medien von Massenhinrichtungen. Über 6.000 Frauen und Kinder werden verschleppt. Die Jungen werden zwangsislamisiert, indoktriniert und zu IS-Kämpfern ausgebildet. Frauen und Mädchen werden vergewaltigt, auf Sklavenmärkten als Sexsklavinnen inszeniert, verkauft oder als Kriegsbeute untereinander und an Sympathisanten des IS verschenkt.

Einige Frauen können sich befreien oder werden von Familienmitgliedern sowie Religionsangehörigen durch Mittler freigekauft. Die Überlebenden berichten von Einzel-, Gruppen- und Massenvergewaltigungen, Folter und psychischer Gewalt.

Sexualisierte Gewalt gegen Frauen ist eine bewusst gewählte Kriegswaffe

Was in Shingal mit den êzidischen Frauen geschehen ist, ist kein brutaler Kollateralschaden. Sexualisierte Gewalt gegen Frauen ist eine bewusst gewählte Kriegswaffe, womit Familien und Gemeinschaften gebrochen werden sollen. Wie die UN berichten, wird Vergewaltigung und sexualisierte Gewalt gezielt eingesetzt, um Frauen unter anderem mit Krankheiten zu infizieren, sie ihrer Gebärfähigkeit zu berauben oder gar ganze ethnische Zusammensetzungen der kommenden Generationen zu verändern.

Diese Formen der sexualisierten Kriegsverbrechen trafen UN-Schätzungen zu Folge allein 60.000 Frauen im Bürgerkrieg in Sierra Leone (1991-2002), mehr als 40.000 in Liberia (1989-2003), bis zu 60.000 im ehemaligen Jugoslawien (1992-1995), 100.000 bis 200.000 in Ruanda im Jahr 1994 und seit 1998 mindestens 200.000 Frauen in der Demokratischen Republik Kongo.

Gewalt an Frauen ist selbstverständlich kein historisch neues Phänomen, sondern hat Kontinuität. Deutsche Soldaten haben im ersten Weltkrieg belgische und französische Frauen sowie im zweiten Weltkrieg sowjetische Frauen gezielt vergewaltigt. Ebenso war sexueller Missbrauch von Frauen und Mädchen während des europäischen Kolonialismus fester Bestandteil der strategischen Gewalt.

Bei Vergewaltigungen steht direkt und indirekt der Kontakt unter Männern im Vordergrund. Rolf Pohl, Sozialpsychologe

Jahrhundertelange Verfolgungsgeschichte

Mit der systematischen Vergewaltigung von êzîdischen Frauen werden nach IS-Ideologie muslimische statt weitere êzîdische Kinder gezeugt, was den Genozid an den Êzîd*innen fortsetzt. Die Verfolgungsgeschichte der Êzîd*innen ist somit kein neues Problem. Sie nimmt ihren Anfang in der Islamisierung Mesopotamiens, dem westasiatischen Kulturraum zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris, und dauert bis heute an. Zuletzt im Juni 2020 als das türkische Militär êzîdische Siedlungsgebiete in Irak bombardierte. In der Zählung der Êzid*innen sind es 72 Genozide. Eine symbolische Zahl, die keine exakte Chronik der Völkermorde, sondern ein Verweis auf die Unendlichkeit ihre Unterdrückung darstellt. Êzîd*innen wurden immer wieder vertrieben, ihre Städte und Gebetsorte niedergerissen und heilige Schriften verbrannt.

Der sexuelle Missbrauch von Frauen wird dabei bis heute gezielt als Waffe eingesetzt, um die Männer sowie die Familien innerhalb der êzîdischen Gemeinschaft zu demütigen. Das soziale Gefüge der Êzîd*innen soll dadurch geschwächt und möglichst zerstört werden. Innerhalb dieser patriarchalen Machtordnung gilt die sexualisierte Gewalt als Privileg des vermeintlichen Siegers. Der Soziologe und Sozialpsychologe Rolf Pohl verweist in diesem Zusammenhang auf das folgende Motiv: „Bei Vergewaltigungen steht direkt und indirekt der Kontakt unter Männern im Vordergrund.“ Direkt, wenn der sexuelle Missbrauch vor den Augen der Ehemänner und Väter geschieht und indirekt, um das kollektive und individuelle Selbstverständnis der Männer als patriarchale Beschützer und Machtinhaber der Gesellschafts- und Familienordnung zu treffen. So tragen Männer also ihre Kriege bewusst auf den Körpern von Frauen aus, die sie der verfeindeten Seite zugehörig verstehen.

Die Welt hat diese Menschen aus dem Blick verloren. Nadia Murad, Menschenrechtsaktivistin

Diese gezielt zerstörerische Gewalt gegen Frauen wird in den derzeitigen IS-Prozessen in Deutschland verstärkt thematisiert, vor allem bei dem Prozess am Oberlandesgericht in Frankfurt, wo es explizit um den Völkermord an den Êzid*innen geht. So fordert die Menschenrechtsaktivistin und Journalisten Düzen Tekkal, dass auch die sexualisierte Gewalt als eine Kriegswaffe anerkannt und die verübten Vergewaltigungen an den êzîdischen Frauen und Mädchen als genozidale Strategie des IS begriffen wird. Die êzîdische Friedensnobelpreisträgerin und UN-Sonderbotschafterin Nadia Murad kämpft ebenso für die Betroffenen des Femizids. „Die Welt hat diese Menschen aus dem Blick verloren“, sagt sie der Deutschen Presseagentur anlässlich des Welttages gegen Menschenhandel und Sklaverei am 30. Juli. Denn noch immer werden über 2.800 Frauen und Kinder vermisst werden.