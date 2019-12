Genug von kitschigen Weihnachtsfilmen? Dann schau mal in unsere Mediathekentipps

Unser Highlight der Woche: Das brandneue Testament ist nicht gerade religiös leicht und macht gerade deshalb zu Weihnachten besonders viel Spaß. Wir lernen Gott als bademanteltragenden Proleten kennen, der den Menschen nur zu gern den Alltag verdirbt. Bis seine Tochter beschließt: Damit ist jetzt Schluss!

Das brandneue Testament

Arte / 6 Tage verfügbar

Gott existiert, und er lebt in Brüssel. Doch der Allmächtige (Benoît Poelvoorde) ist kein weiser Weltenlenker, sondern ein Familienvater, der frustriert im Bademantel durch die Wohnung schlurft und Frau (Yolande Moreau) und Tochter Éa (Pili Groyne) tyrannisiert. Ansonsten hockt er vor seinem Computer und denkt sich neue, teils sadistische, Gebote aus. Irgendwann nutzt seine Tochter die Chance und veröffentlicht die Todesdaten aller Menschen, um ihm eins auszuwischen. Was folgt, ist ein großes Chaos auf der Welt.

Jetzt angucken

The Americans (Staffel 1)

Joyn / Dauerhaft verfügbar

Anfang der 1980er Jahre befinden sich die USA und Russland im Kalten Krieg. Undercover mischen sich die beiden KGB-Agent*innen Phillip (Matthew Rhys) und Elizabeth Jennings (Keri Russell) darum unter die US-amerikanische Bevölkerung, um aus erster Reihe zu berichten. Nicht einmal ihre eigenen Kinder wissen von ihrer Scheinidentität. Als sich ihr neuer Nachbar Stan (Noah Emmerich) als FBI-Agent entpuppt, wird es so richtig kompliziert für die beiden.

Jetzt angucken

Das kalte Herz

Das Erste / 3 Wochen verfügbar

Der mittellose Peter (Frederick Lau) sucht aus Liebe zu der schönen Lisbeth (Henriette Confurius) einen Weg, um reich zu werden. In seiner Verzweiflung lässt er sich auf einen Pakt mit dem teuflischen Holländer-Michel (Moritz Bleibtreu) ein, der ihm anstelle seines Herzens einen Stein in die Brust setzt. Befreit von jeglichem Mitgefühl gelangt Peter schnell zu Geld und Ansehen. Doch Lisbeth erkennt ihren einst so gutmütigen Peter in dem skrupellosen Geschäftsmann nicht mehr wieder und stellt sich gegen ihn. Um Lisbeth zurückzugewinnen, muss Peter um sein Herz kämpfen.

Jetzt angucken

Better Watch Out

Tele5 / 6 Tage verfügbar

Mischung aus Funny Games und Kevin allein zu Haus: Es ist der Abend vor Weihnachten, als die Eltern des zwölfjährigen Luke (Levi Miller) ausgehen und ihren Sohn mit Babysitterin Ashley (Olivia DeJonge) alleine zu Hause lassen. Genau dann haben es allerdings ein paar maskierte Gestalten auf das Haus abgesehen. Die Einbrecher vermuten, leichtes Spiel zu haben, was Ashley und Luke mit allen Mitteln zu verhindern versuchen.

Jetzt angucken

Paddington

ZDFtivi / 3 Tage verfügbar

Da er eine Schwäche für alles Britische hat, nimmt der Bär Paddington eine Reise aus Peru bis nach London auf sich. Als er sich aber mutterseelenallein an der U-Bahn-Station Paddington wiederfindet, wird ihm bewusst, dass das Stadtleben doch nicht so ist, wie er es sich vorgestellt hat. Zum Glück findet ihn die Familie Brown und bietet ihm ein neues Zuhause. Es scheint, als hätte sich sein Schicksal zum Guten gewendet – wäre da nicht eine zwielichtige Tierpräparatorin, die es auf den seltenen Bären abgesehen hat. Mit dabei: Nicole Kidman & Sally Hawkins.

Jetzt angucken

Letzte Chance

Robin Hood – König der Diebe mit Kevin Costner, Bist du glücklich? mit Laura Tonke, Weit – Die Geschichte von einem Weg um die Welt (Doku), Das Versprechen (Doku), Hindafing (Staffel 2), The Wrong Mans – Falsche Zeit, falscher Ort (Staffel 1)

Happy Streaming!

