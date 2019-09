Globaler Klimastreik: Wir berichten live aus Berlin

Heute gehen Menschen rund um den Globus auf die Straßen, um ein Ende der Nutzung fossiler Brennstoffe zu fordern. ze.tt berichtet vom Klimastreik live aus Berlin. Gepostet von ze.tt am Freitag, 20. September 2019

„In dieser Woche schreiben wir Geschichte.“ Das ist der erste Satz, der auf der deutschen Webseite der Globalen-Klimastreik-Initiative zu lesen ist. Weltweit haben streikende Schüler*innen von #FridaysForFuture Menschen dazu aufgerufen, am 20. September für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit zu demonstrieren. Der Aufruf galt nicht nur Schüler*innen, sondern allen Generationen. Der Streik wird von zahlreichen anderen Organisationen unterstützt, unter anderem von der Gewerkschaft ver.di, Evangelische Kirche sowie Kinderschutz-, Umwelt- und Hilfsorganisationen, Künstler*innen sowie Eltern- und Großelternnetzwerke.

Alleine in Deutschland nehmen mehr als 500 Städte an dem Streik teil. In Berlin findet die größte Demo statt. Zehntausende Menschen werden unter dem Motto „Alle fürs Klima“ rund um das Brandenburger Tor erwartet. Auch wir sind dort vor Ort. In unserem Live-Video liefern wir euch Stimmungseindrücke und Interviews, unter anderem mit Anne Botzki, der Vorsitzenden der sozialen Bewegung Extinction Rebellion. Schaut rein.

