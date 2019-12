Google Jahresrückblick 2019: Danach wurde in Deutschland am meisten gesucht

Google hat am Mittwoch die aktuelle Suchtrendliste für 2019 bekannt gegeben. Sie zeigt, welche Begriffe im Vergleich zum Vorjahr den meisten Zuwachs an Suchanfragen verzeichnete. Die Liste kann global betrachtet werden oder für 69 einzelne Länder gefiltert werden. Der weltweit meistgesuchte Begriff im Jahr 2019 war „India vs South Africa“ – er sollte den Spielstand der entsprechenden Cricketmannschaften abfragen. In Deutschland ist eine vermisste Person auf den ersten Platz: Rebecca Reusch. Die 15-jährige Berlinerin ist Mitte Februar verschwunden.

Allgemeine Suchbegriffe

Rebecca Reusch Notre Dame Handball WM Karl Lagerfeld Julen Europawahl Frauen WM 30 Jahre Mauerfall Thomas Cook Greta Thunberg

Persönlichkeiten

Die meistgesuchten Begriffe sind zusätzlich nach verschiedenen Unterkategorien sortiert. In der Kategorie Persönlichkeiten schaffte es Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg nach ganz oben. Wegen ihrer politischen Forderungen für mehr Klimaschutzmaßnahmen erhielt sie 2019 den Alternativen Nobelpreis. Am Mittwoch ernannte sie außerdem das Time Magazin zur „Person of the Year“.

Greta Thunberg Evelyn Burdecki Alice Merton Peter Orloff Bastian Yotta Luke Mockridge Leila Lowfire Chris Töpperwien Saskia Esken Doreen Dietel

Filme

Das Film-Suchranking führt Joker an. Der viel diskutierte Film von Todd Phillips wurde kürzlich für vier Golden Globes nominiert. Auf den zweiten Platz schaffte es der erfolgreichste Film aller Zeiten, Avengers Endgame.

Joker Avengers Endgame Das perfekte Geheimnis The Irishman Captain Marvel After Passion Once Upon a Time in Hollywood Fast and Furious 8 Aquaman ES 2

Wie-Frage

Die süßeste Frage, nach der die Deutschen im vergangenen Jahr gegoogelt haben, ist schon mal eindeutig: „Wie lange lebt eine Biene?“ Sie schaffte es immerhin auf den zehnten Platz der Google-Trendliste in der Kategorie der „Wie-Fragen“. Die Antwort gleich vorweg: Abhängig von der Art sind es zwischen etwa 35 Tagen und neun Monaten. Die meisten Deutschen waren allerdings daran interessiert, den Floss Dance zu lernen.