Greta Thunberg: Das haben andere getan, gedacht und gefühlt, als sie 16 waren

Alles begann mit dem Sommer vergangenen Jahres. Während sich zahlreiche Teenager Sonne, Wasser und süße Drinks gönnten, grübelte die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg über Ursachen und Folgen der Hitzewelle. Greta plädierte für ein Umdenken der staatlichen Gewalten. Statt Phlegmatismus forderte sie Handeln. Für ihr Engagement setzte das Time Magazine Greta sogar auf die Liste der einflussreichsten Teenager.

"Es ist mir egal, ob ich beliebt bin. Ich will einen Planeten, auf dem wir gerne leben. […] Und uns geht die Zeit aus." Die 15-jährige Klimaaktivistin Greta #Thunberg rechnet in dieser mutigen Rede beim Weltklimagipfel mit der Politik ab. #COP24 pic.twitter.com/HQ6doHBi74 — ZDF heute (@ZDFheute) December 15, 2018

Nachdem Gretas Handeln und Worte jüngst scharf kritisiert wurden, scheint die Jugendliche auf Twitter ein neuen Trend angestoßen zu haben. Zahlreiche User*innen blicken auf ihr 16-jähriges Ich zurück und erzählen, was sie in Gretas Alter so getrieben haben. Die Posts reichen von Nachdenklichkeit und Nostalgie bis hin zu Selbstironie. Dabei zeigt sich, dass die meisten Menschen früher mit viel banaleren Dingen beschäftigt waren.