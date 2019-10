„Halt die Fresse!“ – So wird Pöbler während Halle-Schweigeminute weggebuht

Der Zuschauer, der während der Schweigeminute lauthals die Nationalhymne angestimmt hatte, kam nicht weit im Text. Nach den Worten „Für das deutsche Vaterland“ war Schluss. Da wurde es einem anderen Fan zu bunt und er brachte den Unruhestifter mit „Halt die Fresse!“ zum Schweigen. Eine angemessene Reaktion, wie der Rest des Stadions in Dortmund befand und lautstark Beifall spendete. Nationalspieler Serge Gnabry konnte sich sein Schmunzeln auch nicht verkneifen, wie man im Video sieht.

In den sozialen Netzwerken wurde die Maßregelung fleißig kommentiert – zum größten Teil positiv:

Manchmal hilft ein "Halt die Fresse", um dumme Idioten ruhig zu stellen. Gut so! #Halle #GERARG pic.twitter.com/QkoJIVyYQy — Jan Kle (@Lockenlolly) October 9, 2019

Der "Halt die Fresse"-Rufer ist mein neues Krafttier. (Man sieht ihn sogar im Hintergrund!) Ich geb dir gedanklich ein Bier aus! #halle0910 #GERARG https://t.co/BLNHZxA7Vn — Axel Einemann (@axeleinemann) October 10, 2019

Ich feiere den Typen, der gestern beim Spiel #GERARG, als ein Vollidiot in der Schweigeminute die Nationalhymne gesungen hat, „Halt die Fresse!“ gerufen hat! Applaus vom Stadion. Von mir auch! #halle0910 #haltdiefresse — Uta Broemelmeyer (@UtaBroemelmeyer) October 10, 2019

Der Typ der "Halt die Fresse" geschrien hat.. Bester Mann! xDDD #GERARG pic.twitter.com/d05jlEjoHl — 『 K1-B4 @ MEX 』 (@xTSUKUY0M1) October 10, 2019

Am Mittwoch hatte ein schwerbewaffneter Täter versucht, in eine Synagoge in Halle einzudringen. Nachdem ihm dies misslang, erschoss er in einem nahegelegenen Dönerimbiss zwei Menschen, mindestens zwei weitere wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde am Nachmittag festgenommen. Laut Bundesanwaltschaft war die Tat rechtsextremistisch und antisemitisch motiviert.

