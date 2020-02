Hanau: So zeigen Menschen in ganz Deutschland ihre Solidarität

View this post on Instagram

„Wir stehen zusammen!“, betonte Bundespräsident Steinmeier nach der Gewalttat in Hanau. Gemeinsam mit Elke Büdenbender besuchte er heute die Tatorte des Anschlags und sprach mit Bürgerinnen und Bürgern. Bei der Mahnwache auf dem Marktplatz von Hanau sagte er: „Ich bitte Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, im Angesicht des Grauens heute und in dieser schweren Stunde der Trauer: Zeigen Sie Rücksichtnahme, zeigen Sie Solidarität! Wir stehen zusammen. Wir halten zusammen. Wir wollen zusammen leben und wir zeigen es, wieder und wieder. Es ist unser stärkstes Mittel gegen den Hass.“ +++ ‘We stand together!‘ Federal President Steinmeier emphasised after the attack in Hanau. Together with Elke Büdenbender, he visited the crime scenes of the attack and spoke with locals today. At the vigil on the marketplace of Hanau, he said: ‘In the face of today’s horror and in this difficult hour of grief, I ask you, dear fellow citizens: show consideration, show solidarity! We stand together. We hold together. We want to live together and we show it, again and again. It is our strongest remedy for hatred.’ #hanau #solidarität #gegengewalt #gegenrassismus #gegenhass #unteilbar #zusammenhalt #solidarity #noviolence #noracism #nohate #standtogether #bundespräsident #steinmeier