Laschet, Röttgen oder Merz: Welcher CDU-Kandidat bist du?

Versuche, dich auf folgendes Gedankenexperiment einzulassen (wir wissen, es ist schwer): Stell dir vor, du bist ein alter weißer Mann. Du glaubst, die Dinge in dieser Welt haben ihren festen Platz – und der soll sich bitteschön auch nicht ändern. Ehe für alle? Da kommst du mit dem Weihwasser. Migration? Irgendwie ungut. Das Verhältnis zum Osten Deutschlands? So mittel.

Willkommen in der Welt von Armin Laschet, Norbert Röttgen und Friedrich Merz. Nach dem angekündigten Abgang von Annegret Kramp-Karrenbauer kandidieren die drei für den Vorsitz der CDU. Was sie eint? Alle sind weiß, männlich, älter als 50 Jahre und aus Nordrhein-Westfalen. Jeder glaubt, dass er es besser kann als die anderen. Was sie trennt ist mitunter eine starke Abneigung untereinander (Röttgen – Laschet), aber auch ihre politischen Ansichten und persönlichen Hintergründe.

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Anhand des folgenden Quizzes kannst du herausfinden, welcher der drei Kandidaten du wärst: