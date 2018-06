hospitaldiary: Wie diese Lyrikerin auf Instagram für psychische Erkrankungen sensibilisiert

Das Schlimme an der Klinik ist, man verpasst alle neuen Memes und ist im Gruppenchat nicht mehr up to date. Das How to exit freeway like a boss Meme ist einfach nicht mehr aktuell, deshalb aber nicht weniger relatable. Weil es kein Internet gibt, muss man sich mit anderen Dingen behelfen, aber die meisten sind nicht wirklich traurig darüber, am Freitagabend nicht zur Sockendisko eingeladen worden zu sein. Im Raucherpavillon bleiben Running Gags die größten Lacher, manchmal wird aber auch einfach nur gelästert. Raucherpavillon 1 und Raucherpavillon 2 sind gespalten, nicht erst seit es Streit um die grünen Gartenstühle gibt. Niemand kommt auf die Idee sie gerecht aufzuteilen. Wenn man nicht Teil der Fehde werden will, setzt man sich am besten gleich auf den Rasen, was zum Nachteil hat, dass man weniger Gags mitbekommt und zum Vorteil, dass man weniger Gags mitbekommt. Wir tricksen die Waschmaschine mit Tesafilm aus. Wenn die Zeitschaltuhr abgelaufen ist und der Münzautomat abschaltet, kann man sich entweder auf die Maschine setzen und zehn weitere Minuten den Stromschalter gedrückt halten, oder man klebt ihn einfach mit Tesafilm fest. So müssen wir für unsere Expresswäsche keine weitere Münze einwerfen und sparen satte drei Euro. "Ich geh dann jetzt aufs Zimmer.", vermeldet die Frau mit dem Rollator im Raucherpavillon. "Watt machse?", fragt ihre neue Freundin, deren Pony eine andere Farbe hat, als der Rest ihrer Frisur. "Mir Scheiße einfallen lassen, die ich nachher wieder labern kann.", sagt die Frau mit dem Rollator und fährt davon. #update #beautyfarmstories #sorryhadtorepost #hospitaldiary #diewocheaufinstagram #igersgermany #vsco #vscocam

A post shared by Sirka (@fredminuserika) on Jun 4, 2018 at 6:15am PDT