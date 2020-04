„Ich dachte, ich wäre eine schlechte Mutter“ – So kannst du Kindern eine Depression erklären

View this post on Instagram

Die Zukunft, ob nah oder fern, ob politisch, wirtschaftlich oder gesellschaftlich – sie liegt leider nicht in meinen Händen. Vieles kann ich mir nicht einmal vorstellen. Unwissenheit und Machtlosigkeit ertragen können. Das ist schwer. Wir versuchen die Zeit, die wir nun vor allem zu Hause verbringen, dennoch möglichst zu genießen. Im Bett kuscheln zum Beispiel, egal wie spät es grad ist. Denn wir haben keine Termine. Das kommt sonst so gut wie nie vor, sind wir doch wie die Mehrheitsgesellschaft stets organisiert, durchgeplant und immer on the Selbstoptimierungs-run. Wer mir bereits in meinen Single-Studiums-Zeiten gefolgt ist, weiß ja wie sehr ich Betten verehre… nicht ohne Grund: hier kann man schlafen, spielen, essen (Obacht, Krümel), (vor)lesen, Filme gucken, diesen Text grad schreiben usw. Für uns beide hier ist die selbstauferlegte Quarantäne also glücklicherweise wirklich, WIRKLICH ok. Trotz der Angst. Ich möchte nicht klagen. Und heute ist ja auch grad mal Tag drei, wenn ich richtig gezählt habe. Ja, ich könnte mir natürlich Schöneres vorstellen. Aber ich bin grad lieber dankbar als panisch. Dieser Optimismus aus meinem Mund ist für mich übrigens genauso neu wie für euch 😃 Aber ehrlich: wir haben einen vollen Kühlschrank, Wasser und Strom, eine weiche Matratze und eine Decke, Bücher, Spielzeug, Internet,… Meine Gedanken sind daher weniger bei mir und mehr bei anderen. Die alleine, überarbeitet oder überfordert sind. Die das von mir Genannte alles nicht haben. Die bereits erkrankt sind oder Angehörige verloren haben… Ich wünsche uns allen von Herzen Gesundheit und Zufriedenheit. Auch wenn das wie aus einer Glückwunschkarte aus dem Supermarkt klingt: beides ist so essentiell. Nicht nur, aber grade in dieser Situation. Ebenso wie Verstand. Verschwörungstheorien und Kriegsvergleiche sollten keine Bühne bekommen. Bitte passt auf euch und eure Mitmenschen auf.