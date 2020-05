„Ich habe Besseres zu tun“: Wie Virologe Christian Drosten die „Bild“-Zeitung zerlegt

Seit Beginn der Corona-Berichterstattung ist Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin, der am häufigsten erwähnte und zitierte Wissenschaftler in den deutschen Medien. Auch die Bild-Zeitung forderte am Montagnachmittag eine Stellungnahme zu seiner Studie von ihm ein – für die er allerdings nur eine Stunde Zeit hatte. Auf Twitter veröffentlichte Drosten die Anfrage und kritisierte deren „tendenziöse Berichterstattung“: „Ich habe Besseres zu tun.“

Interessant: die #Bild plant eine tendenziöse Berichterstattung über unsere Vorpublikation zu Viruslasten und bemüht dabei Zitatfetzen von Wissenschaftlern ohne Zusammenhang. Ich soll innerhalb von einer Stunde Stellung nehmen. Ich habe Besseres zu tun. pic.twitter.com/fghG1rdnnq — Christian Drosten (@c_drosten) May 25, 2020

Drosten veröffentlichte zunächst einen Screenshot, der auch die persönlichen Daten des Bild-Redakteurs enthielt, wie unter anderem der Tagesspiegel berichtet. Kurze Zeit später lud er den Tweet nochmal ohne diese Angaben hoch.

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Kritik an Studienergebnis

In der Anfrage heißt es, die Zeitung plane einen Artikel „über die Kritik mehrere Wissenschaftler an Ihrer Studie über die Viruskonzentration bei verschiedenen Altersgruppen“. Die Studie der Berliner Charité, an der auch Christian Drosten beteiligt war, kam kürzlich zu dem Ergebnis, dass Kinder in der gegenwärtigen SARS-CoV-2-Pandemie genauso viele Viren wie Erwachsene abgeben könnten – mit Betonung auf könnten.

Kurz nach Drostens Tweet ging dann ein Beitrag online, der titelt „Drosten-Studie über ansteckende Kinder grob falsch – Wie lange weiß der Star-Virologe schon davon?“. Die Bild-Zeitung schreibt darin: „Kinder können genauso ansteckend sein wie Erwachsene“ und lässt dabei den Konjunktiv, in dem das Studienergebnis gehalten ist, Außen vor. In der Studie heißt es hingegen „Children may be as infectious as adults„, also Kinder könnten so infektiös wie Erwachsene sein, wie es Drosten auch im Coronoavirus-Update-Podcast Ende April erklärte.

„Es könnte sein.“ Podcast in dem #Drosten die Studie vorstellt. Mehr Vorsicht geht kaum. Daraus konstruiert BILD den größten wissenschaftlichen Irrtum seit Böttger aus Ton Gold machen wollte. Wohlgemerkt: Ohne jeden Beweis zu erbringen, dass die Studie falsch ist. pic.twitter.com/b4nKIk74lc — stellungsfehler.de (@FedorFreytag) May 25, 2020

Laut Bild soll es auch Kritik innerhalb Drostens Forscherteam geben. Dieser erklärt auf Twitter, wie dafür einer seiner Mitarbeiter „in die Irre geführt“ wurde:

Der Bild-Reporter hat unseren englischsprachigen Mathematiker am Telefon in die Irre geführt. Er bekam die Auskunft, dass wir grade an einem Update der Studie arbeiten, das aber das Ergebnis nicht ändert. Daraus wird dann eine interne Kritik gemacht https://t.co/w3NjKfo0Ib — Christian Drosten (@c_drosten) May 25, 2020

Darüberhinaus zitiert die Zeitung in ihrem Artikel andere Wissenschaftler, etwa Dominik Liebl, Statistik-Professor an der Universität Bonn. Auch er weise auf „schwere Ungereimtheiten“ in der Drosten-Studie hin, so die Bild. Auf Twitter distanzierte sich der Forscher zwar nicht von seiner Kritik, jedoch von dieser Art der Berichterstattung:

Ich wusste nichts von der Anfrage der BILD und distanziere mich von dieser Art Menschen unter Druck zu setzen auf's schärfste. Wir können uns mehr glücklich schätzen @c_drosten und sein Team im Wissenschaftsstandort Deutschland zu haben. They saved lifes! — Dominik Liebl (@domliebl) May 25, 2020

Ähnlich äußert sich der Mannheimer Statistik-Professor Christoph Rothe, der ebenfalls in dem Bild-Beitrag erwähnt wird:

Niemand von #Bild hat mit mir gesprochen, und ich distanziere mich ausdrücklich von dieser Art der Berichterstattung. https://t.co/Jrrx9eGNyk — Christoph Rothe (@christoph_rothe) May 25, 2020

Filipp Piatov, der Autor des Bild-Artikels, sieht darin aber nur eine Bestätigung:

Die „angeblichen Kritiker“ distanzieren sich von der BILD – das ist ihr gutes Recht. Aber sie bleiben bei ihrer Kritik an der Studie. Diese öffentlich geäußerte Kritik haben wir zitiert. https://t.co/m6GY297fTY — Filipp Piatov (@fpiatov) May 25, 2020

Reaktionen auf Drostens Post

Bereits in der Vergangenheit hat Drosten immer wieder darauf hingewiesen, dass er ein Problem mit den Medien hat: „Denn in der Öffentlichkeit muss man simplifizieren und muss Dinge vereinfachen. Das steht einem Wissenschaftler eigentlich nicht gut“, sagte er dem NDR.

Auf Twitter bekommt er unter anderem von SPD-Politiker Kevin Kühnert Unterstützung:

Der Journalismus ist aber auch wirklich schnelllebig geworden. Vor zwei Jahren hatte man noch mehr als drei Stunden Zeit zur Beantwortung. pic.twitter.com/0nPCMo1pb2 — Kevin Kühnert (@KuehniKev) May 25, 2020

Auch Prominente wie Jan Böhmermann oder Tagesspiegel-Kolumnistin Hatice Akyün solidarisieren sich:

Finger weg von Dr. Drosten! — 🦠 Jan Böhmermann 🦠 🤨 (@janboehm) May 25, 2020

Was Spiegel-Titelgeschichten und Presserat-Rügen jahrelang nicht geschafft haben, erledigt Dr. Drosten mal eben mit einem Tweet. Chapeau! — Hatice Akyün (@hatice_akyun) May 25, 2020

Worum es eigentlich gehen sollte

Dass die Bild-Zeitung ausgerechnet jetzt eine Studie von Ende April aufgreift, hängt wohl auch mit den anhaltenden Debatten über Kita- und Schulöffnungen zusammen. Erst vergangene Woche hatten vier medizinische Verbände gefordert, alle Kinder wieder zurückzuschicken. Seit Mitte März werden viele von ihnen zu Hause betreut.

Zu Recht solidarisieren sich alle kritisierenden Wissenschafter mit @c_drosten. Die Bild ist unterirdisch. Der Jammer ist aber, dass die Debatte um Öffnungen von Kindergärten wohl um Wochen zurück geworfen wird. Meine Kolleginnen (und Kollegen ohne VZ Hausfrau) sind aber am Ende. https://t.co/wJTxabZyJL — Miriam Rehm (@MiriamRehm) May 25, 2020

mz