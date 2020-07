„Ich habe einen Witz, aber …“ – Diese Pointen sind leider lustig

„Ich kenne einen Witz über Schwaben. Aber den spare ich mir“, schreibt ein*e User*in auf Twitter. „Hab einen Witz über Radwege, aber der ist schon zu Ende“, eine andere Person. Hahaha, denkt ihr euch jetzt? Ja, das Humor-Prinzip des aktuellen #Witz-Trends auf der sozialen Plattform ist schnell verstanden: Die Pointe der Witze entspricht der größten Schwächen oder markantesten Eigenschaften der angesprochenen Sachen. Ein Witz über die Fleischindustrie? Zu billig. Ein Witz über die Pandemie? Zu verbreitet.

Leider witzig

So nutzen zahlreiche User*innen dieses Prinzip, um auf gesellschaftliche, ökologische politische Probleme aufmerksam zu machen. Der WWF postet etwa: „Wir haben einen Witz über den Ozean, aber der ist zu dreckig“ und thematisiert die Unmengen an Plastikmüll im Meer. Ein anderer User schreibt: „Ich habe einen Witz über Pflegenotstande, aber niemand interessiert sich dafür….“ und fasst damit die Realität (leider) perfekt zusammen. Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland 50.000 bis 80.000 offene Pflegestellen.

Aber seht selbst:

mz