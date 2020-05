Im Hungerstreik für Geflüchtete: „Ich wollte nicht länger still zusehen“

View this post on Instagram

Wir rennen, schlurfen, schlendern, murren, spurten durch die Stadt Aneinander vorbei Ich sehe eins, zwei, drei Gesichter, Konturen verschwimmen, ich seh nur noch Lichter Alles so hell Leb ich in einem Aquarell Und ich male dir ein Bild von der Zeit Die Meere sterben Menschen werben “Urlaub am Mittelmeer" Und wir rennen und schlurfen und schlendern und murren und spurten durch die Stadt Wir werden niemals satt Und müssen immer weiter Doch im Paradies führt die Leiter zum Himmel nicht weiter Und ich male dir ein Bild von der Zeit Die Meere sterben Menschen werben “Urlaub am Mittelmeer" Mit Meeren werben Menschen sterben Menschen sterben im Mittelmeer Menschen wollen aus dieser Hölle entkommen Haben nicht wir ihnen alles genommen? Wir rauben die Erde aus Schätze aus Öl ist Geld Und bauen unsre Festung draus Und vor den Toren aus Gold Müssen sie ertrinken Wir hoffen mal darauf Dass sie Plastikinseln finden Und du rennst davon Wenn du mich kommen siehst Und ich verspreche dir Ich sing nur noch dieses eine Lied Dann verschwinde ich aus deinem Leben Ich will dir nur noch etwas geben Und ich male dir ein Bild von der Zeit Die Meere sterben Menschen werben "Urlaub am Mittelmeer" Mit Meeren werben Menschen sterben Menschen sterben im Mittelmeer Kalte Plastikflut Du verschluckst sie Die Leichen und das Blut Wässriger als Öl Rot verwäscht sich blass und blasser Denn westliches Blut ist nicht dick Und bleibt doch dicker als Mittelmeerwasser Und wir rennen und schlurfen und schlendern und murren und spurten durch die Stadt