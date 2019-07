Zehntausende Menschen demonstrieren für sichere Fluchtwege über das Mittelmeer

Mehrere zehntausend Menschen haben für eine Aufnahme von aus Seenot geretteten Geflüchteten demonstriert. „Für die Rechte von Geflüchteten“ lautete das Motto, dem am Samstag Menschen in 65 Städten weltweit gefolgt waren. Unter anderem in Berlin, Hamburg und Köln gingen die Demonstrant*innen am Samstag auf die Straßen, um für sichere Fluchtwege, eine schnelle und menschenwürdige Aufnahme in Deutschland und gegen die Kriminalisierung der Seenotrettung zu protestieren. Bereits mittags versammelten sich dutzende Menschen vor dem Bundeskanzler*innenamt in Berlin. Zu der Demonstration hatte die Initiative Seebrücke aufgerufen.

Bis jetzt sind in DE mehrere zehntausend Menschen auf der Straße gewesen. Gleichzeitig musste die #ALEX den Notstand erklären und die #AlanKurdi wartet mit 65 Menschen auf einen si. Hafen. Wir fordern heute von der BuReg. sofortige #Aufnahme, damit alle in Sicherheit können. pic.twitter.com/kmZ0yR7cl2 — Seebrücke (@_Seebruecke_) July 6, 2019

Die Kundgebungen, denen unter anderem Vertreter*innen von den Grünen und Linken beiwohnten, folgten nach Angaben der Initiative Seebrücke bis zum frühen Abend bundesweit 30.000 Menschen, davon etwa 8.000 in Berlin. Bereits im Vorfeld meldeten sich Tausende Facebook-User*innen zu den verschiedenen Demonstrationen an. Auf Twitter sorgten zahlreiche Stimmen dafür, dass der Hashtag #Seebrücke trendete.

Wir sind(heute ohne Fahnen) natürlich auch bei der #Seebrücke-Kundgebung dabei. Seenotrettung ist kein Verbrechen. Seenotrettung kriminalisieren ist sogar menschenrechtswidrig! pic.twitter.com/DQmLKIk3FW — DIE LINKE. Essen (@linkeessen) July 6, 2019

Kundgebung, heute 15h: Für eine Welt, in der niemand fliehen muss – Stoppt die Kriminalisierung von #Seenotrettung! 6.7.19, 15h, Marktplatz #Stuttgart #Seebrücke https://t.co/NlM0rT1T0G — GRÜNE Stuttgart 🌻 (@gruenestuttgart) July 6, 2019

Wahnsinn – wir sind so viele! Heute sind 8000 Menschen in Berlin zusammen gekommen, um für die Rechte von Geflüchteten und für ein solidarisches Europa zu kämpfen! #seebruecke #b060719 #FreeCarolaRackete pic.twitter.com/JpfdUMa8Bu — Seebrücke Berlin (@SeebrueckeB) July 6, 2019

Seebrücke statt Seehofer. Wir brauchen keinen rechten Innenminister, der zum Geburtstag gerne abschiebt, sondern sichere & legale Fluchtwege. #SB0607 #seebruecke pic.twitter.com/fDNinieZvP — Sebastian Weise (@SE_Weise) July 6, 2019

Die Einen ertrinken im Überfluss, die Anderen im Meer#seebruecke #Seenotrettung ist kein Verbrechen! Solidarität mit Seenotrettern! pic.twitter.com/MT6u5hBoZX — Rembrandt1405 (@Rembrandt1405) July 6, 2019

Carola ist frei, aber nichts ist okay. Initiative Seebrücke auf Facebook

Ursprünglich war geplant, auch die Freilassung der Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete zu fordern. Sie hatte 14 Tage lang gemeinsam mit ihrer Besatzung und 42 Geflüchteten an Bord der Sea Watch 3 vor der italienischen Küste ausgeharrt, ehe sie sich am 27. Juni dazu entschied, in den Hafen von Lampedusa einzufahren und die Geflüchteten an Land zu bringen. Ihr Vorgehen bezahlte sie bekanntlich vorübergehend mit ihrer Freiheit.

Mittlerweile hat eine italienische Richterin die Festnahme der Kapitänin für ungültig erklärt und den gegen die 31-Jährige verhängten Hausarrest aufgehoben. Nach Angaben von Sea-Watch argumentierte die Ermittlungsrichterin, die Kapitänin habe „in Erfüllung einer Pflicht“ gehandelt. Sie habe keine andere Wahl gehabt, als die Geflüchteten nach Italien zu bringen. Wie die Hilfsorganisation mitteilt, soll sich Rackete mittlerweile an einem „sicheren Ort“ befinden. An den sei sie gebracht worden, nachdem sie nach ihrer Freilassung mehrere Drohungen erhalten hatte.

Die Mittelmeerroute ist gefährlicher denn je

Die Mittelmeerroute ist laut Zahlen des UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) gefährlicher denn je. Die Todesrate der Menschen, die versuchen, von Libyen über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen, hat sich in der ersten Jahreshälfte 2018 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Im Durchschnitt überlebt laut UNHCR eine*r von 18 Menschen die Flucht nicht. Liza Pflaum, Sprecherin der Initiative Seebrücke, forderte daher, die Bundesregierung müsse bis auf Weiteres die Aufnahme aller Menschen, die über das zentrale Mittelmeer fliehen, verbindlich zusagen.

Momentan wartet mit der Alan Kurdi ein weiteres Rettungsschiff einer deutschen Hilfsorganisation darauf, in den Hafen von Lampedusa einfahren zu dürfen. Italien soll dem Schiff mit 65 Menschen an Bord die Einfahrt untersagt haben.