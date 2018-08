Jobs bei ze.tt – Willst du Teil unseres Teams werden?

Bevor wir dir sagen, wen wir suchen, möchten wir uns kurz vorstellen. Hier erfährst du, wer wir sind, was wir wollen und wie es ist, bei ze.tt zu arbeiten. Falls du uns schon kennst, kannst du auch direkt zu den ausgeschriebenen Stellen springen.

Wer wir sind und was wir wollen

ze.tt möchte junge Menschen mit journalistischen Beiträgen inspirieren, informieren und unterhalten. Seit unserem Start im Sommer 2015 streben wir nach einem möglichst konstruktiven Journalismus. Wir wollen das Leben unserer Leser*innen und die Welt zum Positiven verändern.

Die meisten Beiträge haben wir in den vergangenen Monaten zu politischen Themen veröffentlicht, unter anderem zu der Bundestagswahl, Trump und zu Protestbewegungen in aller Welt. Wir setzen uns für Gleichberechtigung ein, für Frauen, für queere Menschen, für Menschen mit Behinderung. Wir zeigen, wie Menschen ihr Glück im Leben, in der Liebe, in der Arbeitswelt, im Alltag, am Esstisch, im Bett und auf Reisen finden.

Unsere Leser*innen finden unsere Texte, Videos, Animationen, Grafiken und Podcasts meistens auf unserer Website oder auf Facebook, während sie mit dem Smartphone unterwegs sind. Oder sie verfolgen, was wir auf YouTube, Twitter und Instagram posten, haben unseren Newsletter abonniert oder waren beim Jobevent work & play. Quer über alle Plattformen, online und offline, sorgen wir dafür, dass die ze.tt-Community wächst.

Wie wir arbeiten

Bei ze.tt arbeiten Menschen zwischen 20 und 36 Jahren, die sich für unsere Themen begeistern und diese Begeisterung in die Welt tragen wollen. Wir versuchen jeden Tag, dafür die besten Darstellungsformen, Worte, Bilder, Illus, Videos, Instastorys, Überschriften und Teaser zu finden.

Unser Live-Team bearbeitet in täglich wechselnder Besetzung aktuelle Ereignisse und betreut auch unsere Social-Media-Kanäle. Die anderen Teammitglieder arbeiten an längerfristigen Beiträgen oder kümmern sich um die Texte Freier Autor*innen, um Community-Management, Kooperationen, Redigat und Korrektorat. Neue Ideen diskutieren wir vor allem in unserer Morgenrunde, in Slack-Channeln oder bei Themenmeetings.

Unsere Redaktion ist in einem alten Fabrikgebäude in Berlin-Kreuzberg und sieht aus wie eine Mischung aus Büro und WG.

Wonach wir suchen

Social Media/SEO/Community-Redakteur (m/w/x) in Vollzeit ab sofort

Deine Aufgaben

Du moderierst empathisch und mit Witz die Diskussionen auf unseren Social-Media-Kanälen und sorgst für eine Debattenkultur, die alle User*innen einlädt, sich zu beteiligen.

Du bist Ansprechpartner*in für unsere Community und Schnittstelle zwischen ihr und der Redaktion.

Du bist Ansprechpartner*in für unsere Redaktion, um Inhalte SEO-optimiert auszuspielen.

Du überlegst dir neue Wege, wie wir unsere Community ausbauen und an unserem Journalismus beteiligen können

Du betreust unser Social-Media-Monitoring und erstellst regelmäßig Reportings für verschiedene Trackingsysteme

Du optimierst Überschriften und Teaser für Social Media und Google

Du erstellst kleine redaktionelle Beiträge mit Community-Bezug

Du verantwortest und schreibst unsere Newsletter

Das bringst Du mit

Sehr guter Umgang mit allen gängigen Social-Media-Plattformen (Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp usw.)

Sehr gute Kenntnisse im Umgang von Performance Reportings zur Erfolgsmessung (z.B. mit Webtrekk und Google Analytics)

Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit Suchmaschinenoptimierung (SEO) & Suchmaschinenmarketing (SEM) im Allgemeinen

Tiefergehende Kenntnisse in der Ermittlung von Suchvolumen mithilfe des Google Keyword Planners und der Analyse von Keywords mithilfe der Google Search Console

Sehr gute Excel-Kenntnisse zur detaillierten Datenauswertung und -aufbereitung (z.B. in Form von Pivottabellen)

Kompetenz im Umgang mit Social-Media-Entwickler-Tools (z.B. Facebook Business Manager, Facebook Ad Manager)

Erfahrung mit Community-Management

Sicherheit im Umgang mit Grafikprogrammen wie Photoshop

Sicherer Umgang mit WordPress

Gute HTML-Kenntnisse vor allem für die SEO-Arbeit (Alt-Tags, nofollow-Links etc.)

Aufgeschlossenheit und Neugier für die Arbeit mit Tools wie Datawrapper, Playbuzz etc.

Falls Du unser Team verstärken möchtest, schicke uns bitte eine Bewerbung mit folgenden Inhalten:

Anschreiben

Arbeitsproben

Lebenslauf

Gehaltsvorstellung

Frühestmöglicher Eintrittstermin

Studentische Aushilfe (m/w/x) Korrektorat (10h/Woche) ab sofort

Deine Aufgaben

Du prüfst Artikel der ze.tt-Redaktion auf Grammatik- und Rechtschreibfehler

Du überträgst fertige Beiträge in unser Redaktionssystem (WordPress) und bereitest sie für die Veröffentlichung vor

Du erweiterst den ze.tt-Styleguide, um die ze.tt-Sprache zu verbessern

Das bringst Du mit

Du verfügst über exzellente Rechtschreib- und Grammatikkenntnisse

Du hast Interesse an den Themen und Inhalten auf ze.tt

Du arbeitest zuverlässig und legst großen Wert auf Sorgfalt

Du machst dir Gedanken über Sprache und deren Wirkung; z.B. wie man sie inklusiver gestalten könnte

Du hast keine Berührungsängste mit dem Gendern von Sprache

Du hast erste Erfahrungen mit WordPress

Idealerweise hast du grundlegende HTML- Kenntnisse

Du kannst uns an mindestens drei Tagen in der Woche in unserer Berliner Redaktion unterstützen

Falls Du unser Team verstärken möchtest, schicke uns bitte eine Bewerbung mit folgenden Inhalten:

Anschreiben

Lebenslauf

Frühestmöglicher Eintrittstermin

Studentische Aushilfe (m/w/x) Branded Content (15h/Woche) ab sofort

Deine Aufgaben

Du unterstützt das ze.tt Branded Content-Team von der Konzeption bis hin zur Erstellung und Umsetzung nativer Online-Werbekampagnen

Du erstellst Artikel in unserem Redaktionssystem (WordPress) und verwaltest Beiträge auf unseren Social Media-Kanälen

Du bist Ansprechpartner*in für unsere Vermarktungskolleg*innen und Werbekunden

Das bringst Du mit

Du bist kreativ und hast ein Gespür für Entwicklungen und Neuigkeiten aus Social Media und Digitalmarketing

Du hast Interesse an den Themen und Inhalten auf ze.tt

Du arbeitest zuverlässig und legst großen Wert auf Sorgfalt

Du verstehst, welche Inhalte Millennials bewegen

Du hast erste Erfahrungen mit WordPress

Idealerweise besitzt Du gute Powerpoint- und Bildbearbeitungskenntnisse

Du kannst uns an mindestens drei Tagen in der Woche in unserem Berliner Büro unterstützen

Falls Du unser Team verstärken möchtest, schicke uns bitte eine Bewerbung mit folgenden Inhalten:

Anschreiben

Lebenslauf

Textproben

Frühestmöglicher Eintrittstermin

Als Freie Autor*in für uns schreiben

Hier erfährst du, wie du als freie Autor*in für uns schreiben kannst.