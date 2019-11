Kiss, Marry, Kill: Über dieses Video von Rezo können nicht alle lachen

Ein neues Video von YouTuber Rezo hat diesmal nichts mit der CDU zu tun – und sorgt dennoch für Furore. Rezo hat seine Kollegen Julien Bam und Taddl auf seine Couch eingeladen, zum Spielen von Kiss, Marry, Kill (beziehungsweise K1LL) . Der Name des Spiels ist Programm: Nacheinander ziehen die YouTuber einen Zettel, auf dem jeweils die Namen drei bekannter Leute, Männer genauso wie Frauen, stehen. Dann müssen sie festlegen, wen von den dreien sie küssen ficken, heiraten oder umbringen wollen. Taddl kündigt das Ganze als „menschenverachtend, aber lustig“ an.

Während die Fans von Rezo das Video abfeiern, kommt es nicht bei allen gut an. Auf Twitter äußern sich viele User*innen wütend. Sie finden das Spiel misogyn, rassistisch und diskriminierend.

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Während Politiker*innen die ganze letzte Woche auf den Welttag zur Verhinderung der Gewalt gegen Frauen aufmerksam machten,postet #Rezo seinen Beitrag – ein Video wo er mit zwei anderen Losern darüber witzelt ob er bekannte Frauen heiraten, ficken oder töten würde #fail #peinlich https://t.co/HKe6VUJtxI — Isabel Cademartori (@isacademartori) November 27, 2019

Rezo ganz klassisches Beispiel für einen weißen dude der einen auf netter linker Soli dude macht, aber in Wahrheit einfach nur genauso misogyn wie jeder andere auch ist und das für Content, Klicks und Geld nutzt. Danke für nix ? — 💛 (@mehlprinzessin) November 27, 2019

Besonders eine Stelle im Video wird heftig diskutiert. Als Bibi von BibisBeautyPalace in dem Spiel auftaucht (etwa bei Minute sieben), entscheidet sich Julien Bam dafür, sie am ehesten von den drei zur Auswahl stehenden Kandidatinnen zu „töten“. Daraufhin wirft Rezo ein, dass Bibi gerade schwanger sei. Julien darauf: „Ich kann doch keine Schwangere killen“, Taddl: „Doublekill!“. Die drei lachen ziemlich albern. Diese Art Humor kann nicht jede*r nachvollziehen:

CN Gewalt gegen Frauen, Mord Bam (über Bibi): "Ich kann doch keine Schwangere töten."

Taddl: "DOUBLE KILL!" Ihr müsst mir nicht erklären, dass das ja "nur" Spaß ist, ihr müsst mir erklären, warum ihr darüber lachen könnt. pic.twitter.com/ZjgEdGEY2v — megafauna (@keineparolen) November 27, 2019

Andere halten dagegen. Dieses Spiel sei nicht neu (Rezo selbst hat es schon mit anderen YouTuber*innen gespielt), es gebe auf YouTube schon viele Versionen davon und man solle das Ganze mal nicht so engstirnig betrachten:

Und nochmal zum Klarstellen: Als ehem. Opfer von Häußlicher Gewalt spreche ich hiermit klar und deutlich aus, dass diese Frau NICHT im Namen von Frauen spricht, welche Gewalt erleiden. Wir wissen, was ernst und schlimm ist. Das könnt ihr mir glauben. #Rezo https://t.co/xJ84fXy89L — Pandastreifen🐼 (@Tikila1989) November 27, 2019

#Rezo trendet und ich frage mich so "warum?" Ich lese so in den #, alle flippen aus und alles nur, weil er "kiss, marry, kill" gespielt hat C'mon Leute… Ernsthaft? Es ist n fucking Game, da braucht sich keine Gruppe oder jemand persönlich angegriffen zu fühlen 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ — Shaddowphoenix (@shaddowphoenix_) November 27, 2019

Es ist nicht das erste Mal, dass das Spiel kritisiert wird. Bereits im vergangenen Jahr gab es einen Shitstorm gegen den kolumbianischen Sänger J Balvin, der in einer YouTube-Sendung mitmachte und dabei Sängerin Rihanna als Ehefrau-Kandidatin ausschloss: „Rihanna isn’t a good woman to marry, just fool around.“ Einige Fans warfen ihm daraufhin Sexismus und Rassismus vor.