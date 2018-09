Maaßen muss gehen und bekommt zur Strafe 2.580 Euro mehr Gehalt – das sind die Reaktionen

Hans-Georg Maaßen ist seit August 2012 Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Zuletzt stand er immer wieder in der Kritik, unter anderem wegen seiner Äußerungen zu den Ereignissen in Chemnitz. So bezweifelt er beispielsweise öffentlich die Echtheit eines Videos aus Chemnitz, in dem Menschen angegriffen werden und widersprach so Kanzlerin Merkel und ihrem Sprecher, die den Begriff Hetzjagden verwendet hatten. Außerdem soll er laut Recherchen des Politik-Magazins Kontraste offenbar Informationen aus dem Verfassungsschutzbericht 2017, noch vor dessen Veröffentlichung, an die AfD weitergegeben haben. Mehr und mehr agierte Maaßen wie ein Politiker und nicht wie ein Beamter. Auf Grund dessen wurde der Ruf nach Maaßens Rücktritt in der deutschen Politik immer lauter: Die SPD forderte Maaßens Rücktritt, einige stellten sogar die Große Koalition in Frage.

Ergebnis des heutigen Gesprächs von Kanzlerin #Merkel, Bundesinnenminister Seehofer und der SPD-Vorsitzenden Nahles: Das Amt des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz wird neu besetzt. pic.twitter.com/lHe0G52C8l — Steffen Seibert (@RegSprecher) September 18, 2018

Nach einigen Diksussionen teilte die Bundesregierung nun mit, dass das Amt des Verfassungsschutzpräsidenten neu besetzt wird und Hans-Georg Maaßen zukünftig als Staatssekretär im Bundesministerium des Inneren tätig sein werde. Der Wechsel vom Verfassungschutz in das Innenministerium stellt für Maaßen eine Beförderung dar: Laut Informationen des ARD-Hauptstadtstudios steigt Maaßen durch die Versetzung von Besoldungsgruppe 9, in der er bisher monatlich 11.577 Euro verdiente, in Besoldungsgruppe 11 auf und bekommt nun 14.157 Euro auf. Diese Beförderung Maaßens sehen viele in Politik und in den sozialen Medien kritisch.

Der Landes- und Fraktionsvorsitzende der SPD, Ralf Stegner, hält die Beförderung für eine „gravierende Fehlentscheidung“ an der nichts schönzureden sei:

Dass Maaßen nach seinem gravierenden Versagen gegen rechte Demokratiefeinde nicht länger Chef des Verfassungsschutzes bleibt, ist gut.

Alles andere-insbesondere die Beförderung zum Staatssekretär ist eine gravierende Fehlentscheidung. Daran gibt es überhaupt nichts schönzureden! — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) September 18, 2018

Parteikollege und Bundesvorsitzender des Jusos, Kevin Kühnert, bezeichnete Maaßen in einem Interview mit der ARD als „unmöglichen Menschen“ und hat wenig Verständnis für die Entscheidung:

Für dieses Interview war in den Tagesthemen leider kein Platz mehr. Es zeigt deutlich, dass viele in der #SPD sauer sind über den Kurs der #GroKo.#Maaßen #Beförderung #Verfassungsschutzchef #Staatssekretär https://t.co/P8MEpalhMl — Moritz Rödle (@moritz_roedle) September 18, 2018

#Maaßen wechselt zur Strafe ins Innenministerium als Staatssekretär. Dort bekommt er die volle Härte des Rechtsstaates zu spüren und verdient deswegen nun 2505,30 Euro im Monat mehr. — Rico Grimm (@gri_mm) September 18, 2018

Noch zwei Fehltritte und #Maaßen ist Bundeskanzler. — Maxim Boennemann (@MaximB_) September 18, 2018

#Maaßen lügt, leaked Infos an die AfD, verbreitet hetzerische Fake News und fällt der Regierung in den Rücken. Als Konsequenz wird er befördert. Ein Glück, dass er die Kanzlerin nicht erstochen und 50.000.000 € veruntreut hat, sonst wäre er jetzt wahrscheinlich Bundespräsident. — Marie von den Benken (@Regendelfin) September 18, 2018

Hab meinem Chef auf den Tisch gekackt und ein Foto davon an die BILD-Zeitung geschickt. Jetzt bin ich CEO. #Maaßen — Shahak Shapira (@ShahakShapira) September 18, 2018

#Maaßen wird Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Es gibt dort aber schon ACHT Staatssekretäre. Übrigens alles Männer. Lösungen können so einfach sein. — Kristina Dunz (@WaltrautDunz) September 18, 2018

Wäre Maaßen eine Frau, würde übrigens längst diskutiert, mit wem er geschlafen haben muss, um da rauszukommen. — Sophie Passmann 💍 (@SophiePassmann) September 18, 2018

Alles falsch machen und trotzdem befördert werden. Das kann dir auch nur als alter weißer Mann passieren. Einmal die Privilegien von so einem Typen haben, das wärs. — Amina You 🌈 (@amina_you) September 18, 2018

Schaut euch die Beförderungsbedingungen der Bundesregierung an und ihr beschwert euch nie wieder über die Bahn. #Maaßen — Tilman van L (@me_til) September 18, 2018

