„Man muss ein bisschen auf sich selbst achten“ – So fühlt es sich an, am Kinder- und Jugendtelefon zu sitzen

Wenn Tim ans Telefon geht, dann ist er allein. Keine andere Person sitzt neben ihm, hört zu oder kann ihm Ratschläge geben. Er sieht nicht mal die Nummer der Anrufer*innen. Ich kann ihm anhören, dass es eine große Verantwortung ist, die in so einer Situation auf ihm lastet. Natürlich fragt er sich manchmal, ob er im Gespräch alles richtig gemacht hat, ob er nicht vielleicht doch etwas Schlaueres, Besseres, Hilfreicheres hätte sagen können. Doch er weiß auch: „Allein durch das Dasein hat man seinen Teil dazu beigetragen.“ Tim erklärt: „Das hört sich sicherlich im ersten Moment bescheuert an, aber das Gute am Telefon ist, dass die Menschen, die bei uns anrufen, wissen, dass wir erst mal nichts machen können. Wir können nicht eingreifen. Wir können mit den Leuten sprechen, mehr nicht.“ Er erklärt mir ganz ruhig, dass man im Gespräch einfach nach bestem Wissen und Gewissen aus dem Bauch heraus reagieren muss. Dabei geht es vor allem darum, sich auf den*die Anrufer*in einzulassen, zu gucken, was das für eine Person ist und was sie in diesem Moment jetzt gerade braucht: „So unterschiedlich wie die Anrufer sind, so unterschiedlich sind natürlich auch die Berater, aber eben auch die Möglichkeiten zu reagieren. Ein Richtig oder Falsch gibt es eigentlich gar nicht.“