Max Herre gegen Rechts: „Wehret den Anfängen, wenn das nur die Anfänge wären“

Am Freitag hat Max Herre sein viertes Soloalbum Athen veröffentlicht. Einen Tag später erschien das Video zum Song Dunkles Kapitel. Darin arbeitet sich Herre zusammen mit Rapper-Kollegen Fatoni, Megaloh, Sugar MMFK und dem Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow an dem öffentlichen Rechtsruck der vergangenen Jahre ab.

Dunkles Kapitel unserer Geschichte

Gestern noch Bilder in schwarz-weiß

Jetzt übertragen sie es in Farbe

Und ich frag mich wie viele Seiten sind noch frei?

In dem Song werden zwei Zeitebenen übereinander geschoben. Die Memoiren einer Großmutter, die als Jüdin in den 1940er-Jahren in Berlin lebte, werden Szenen gegenübergestellt, in denen eine Frau an einer Gruppe Rassisten vorbeigehen muss. Die Message, die das Lied transportieren möchte, ist klar: Die Ideologie der Ungleichheit, die während des NS-Regimes zur Ermordung Millionen Jüd*innen und vermeintlich Anderer geführt hat, war niemals verschwunden. Und sie wird heute wieder offen gezeigt und ausgelebt.

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Dunkle Kapitel unserer Geschichte

Alles vergessen, wieder reihen sie sich ein

Deutschland, Deutschland… und so weiter

Willkommen in der neuen alten Zeit

Außerdem auf ze.tt Ein Lied von Max Herre macht jede Situation besser

Für den Song arbeitet Max Herre mit Künstlern zusammen, die schon seit Jahren klugen, gesellschaftskritischen Rap machen. Der Berliner Megaloh prangert immer wieder öffentlich Rassismus und Kolonialismus an. Die Band Tocotronic des Musikers Dirk von Lowtzow ist eine der politischsten Deutschlands, die Mitglieder positionieren sich gegen Nationalismus und Antisemitismus und unterstützten antifaschistisches Engagement. Fatoni thematisiert in seiner Musik Sexismus oder rechtes Gedankengut – auch innerhalb der Deutschrapszene.

Sie sagen, es sei nicht der selbe Fluss

Doch er führt noch immer all ihren Schmutz

Und da stehen sie wieder und singen mit stolzer Brust

Das alte Lied vom „Wir haben nichts gewusst“

In dem Song Dunkles Kapitel zeichnen die Künstler eine düstere Zukunft. Auf dunkle Klavierpassagen und schreiende Synthies legen sie Zeilen, die vor rechter Hetze und Gewalt warnen. „Wehret den Anfängen“, mahnt Max Herre, „wenn das nur die Anfänge wären.“