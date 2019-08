Mediathekentipps: Bei diesen Filmen und Serien lohnt es sich, genau hinzuschauen

Unser Highlight der Woche: Das Biopic Snowden zeigt, dass wir besser zuhören müssen. Denn oft gibt es die warnenden Stimmen schon, bevor es zu einer Krise kommt.

Snowden

TVNow / 2 Tage verfügbar

Verräter oder Held? Was trieb Edward Snowden (Joseph Gordon-Levitt) dazu, geheime NSA-Dokumente zu veröffentlichen? War ihm bewusst, welchen Preis er dafür zahlen würde? Regisseur Oliver Stone zeigt den Menschen hinter dem Mythos, der mit seinen Enthüllungen der Welt die Augen öffnete, dafür aber seine Karriere und Heimat aufgeben musste. Snowden erzählt die Geschichte eines Mannes, der es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren konnte, zu schweigen.

In guten Händen

Arte / 3 Wochen verfügbar

Über die Erfindung des Vibrators und die sexuelle Befreiung der Frauen: Um 1880 befindet sich die viktorianische Prüderie auf dem Höhepunkt, während gleichzeitig die Elektrizität ihren Siegeszug beginnt. In London ist der junge Arzt Mortimer Granville (Hugh Dancy) auf der Suche nach einem neuen Job. Als Hysterieexperte soll er aber schon bald eine Anstellung finden. Zur Heilung legt er bei den Frauen Hand an – bis er von Krämpfen geplagt wird. Zusammen mit einem befreundeten Wissenschaftler sucht er also nach einer elektrischen Alternative.

Ein Mann namens Ove

ZDF / 3 Wochen verfügbar

So einen Nachbarn wie Ove (Rolf Lassgård) kennt jede*r: Schlecht gelaunt, grantig, in die Jahre gekommen. Einer, der jeden Morgen seine Kontrollrunde in der Reihenhaussiedlung macht, Falschparker aufschreibt und Mülltonnen auf korrekte Mülltrennung überprüft. Aber hinter seinem Gegrummel verbergen sich ein großes Herz und eine berührende Geschichte. Seit Oves Frau gestorben ist, sieht er keinen Sinn mehr im Leben und trifft praktische Vorbereitungen zum Sterben. Doch dann zieht im Reihenhaus nebenan eine junge Familie ein.

Charité (Staffel 2)

RBB / 2 Monate verfügbar

Neue Leute, neues Kapitel: In der zweiten Staffel wird die Medizingeschichte von 1943 bis 1945 beleuchtet, die eine höchst politische, aber ebenso perfide gut organisierte ist. Mit Jannik Schümann, Mala Emde, Ulrich Noethen und Hans Löw.

23 Morde (Staffel 1)

Joyn / Dauerhaft verfügbar

23 ungeklärte Morde in Berlin. Ein geständiger Killer: Maximilian Rapp (Franz Dinda). Alles scheint so klar und einfach. Zu einfach. Schnell stellt BKA-Ermittlerin Tara Schöll (Shadi Hedayati) fest, dass der hochsensible Provokateur nicht der Täter aller Morde gewesen sein kann. Und so schließen sie einen fragwürdigen Deal und gehen gemeinsam auf packende Killerjagd. Arbeitet Rapp wirklich mit der Polizei?

Letzte Chance

M – Eine Stadt sucht einen Mörder, Das finstere Tal, Countdown Copenhagen (Staffel 1)

