Mediathekentipps: Besser als die Realität

Unser Highlight der Woche: Die Serienproduktion Sløborn von ZDFneo wurde fast schon auf erschreckende Weise real. Darin breitet sich ein tödliches Virus auf einer Nordseeinsel aus und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Die Ähnlichkeit zum Coronavirus ist rein zufällig – das Anschauen dadurch aber umso eindringlicher.

Sløborn (Miniserie)

ZDFneo / 5 Monate verfügbar

Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen.

Ein Segelboot mit zwei Leichen treibt auf die (fiktive) Nordseeinsel Sløborn zu. Mit an Bord: ein tödliches Virus. Die Drama- und Katastrophenserie verfolgt nun das Schicksal einer Handvoll Inselbewohner*innen, die von einem Tag auf den anderen vor dem Niedergang ihres bisherigen Lebens stehen und mit den Folgen der sogenannten Taubengrippe konfrontiert werden. Mit dabei: Emily Kusche, Wotan Wilke Möhring, Alexander Scheer, Laura Tonke.

Viva

RBB / 1 Woche verfügbar

Havanna, Kuba. Jesus (Héctor Medina) arbeitet als Friseur in einer Travestiebar, würde aber viel lieber selbst auf die Bühne. Als ihm die Barchefin Mama (Luis Alberto García) endlich die Chance dazu gibt, wird Jesus von einem Gast auf offener Bühne attackiert. Erst auf den zweiten Blick erkennt er den Mann: Es ist sein Vater (Jorge Perugorría), den er seit 15 Jahren nicht mehr gesehen hat. Ungefragt nistet sich dieser bei seinem Sohn ein und verbietet ihm, weiter als Sängerin Viva aufzutreten. Erst als Jesus erfährt, warum sein Vater wirklich zurückgekehrt ist, findet er zu seiner eigenen Stimme zurück.

Life, animated (Doku)

SWR / 1 Woche verfügbar

Mit drei Jahren verstummt Owen Suskind plötzlich. Die Diagnose lautet Autismus. Mithilfe von Disney-Figuren gelingt es seiner Familie, wieder mit ihm zu kommunizieren.

Ein Dorf sieht schwarz

ServusTV / 3 Tage verfügbar

1975: Seyolo Zantoko (Marc Zinga) ist frisch-diplomierter Arzt im Kongo. Als er einen Job in einem kleinen Dorf nördlich von Paris angeboten bekommt, beschließt er, mit seiner Familie (u.a. Aïssa Maïga) nach Frankreich auszuwandern. Sie erwarten Pariser Stadtleben, treffen aber auf Dorfbewohner*innen, die zum ersten Mal in ihrem Leben einem afrikanischen Arzt begegnen und alles tun, um ihm das Leben schwer zu machen. Doch Zantoko lässt sich so leicht nicht unterkriegen.

Hindafing – Crystal Meth in Bayern (Staffel 1 & 2)

Arte / 1 Monat verfügbar

Für Bürgermeister Alfons Zischl (Maximilian Brückner) läuft es schlecht. Er will mit dem Bau eines Einkaufszentrums seine Gemeinde Hindafing aufpeppen, die soll aber laut Landespolitik lieber erst mal 50 Flüchtlinge aufnehmen. Und die Bewohner*innen selbst haben so ihre Probleme mit ihrer Kirchentreue auf der einen und der Drogensucht auf der anderen Seite.

Letzte Chance

Richard III. inszeniert von Thomas Ostermeier mit Lars Eidinger (nur bis Freitag), Kon-Tiki (nur bis Freitag), Gesetzlos – Die Geschichte des Ned Kelly mit Heath Ledger (nur bis Freitag), Mängelexemplar mit Claudia Eisinger (nur bis Samstag), Die Lügen der Sieger mit Florian David Fitz

Ebenfalls neu

West of Liberty mit Wotan Wilke Möhring (Staffel 1), Die innere Schönheit des Universums mit Alicia Vikander

