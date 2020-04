Mediathekentipps: Dein Alternativprogramm zum Tanz in den Mai

Unser Highlight der Woche: Die Serie Liebe. Jetzt! entstand unter Hochdruck in den vergangenen vier Wochen unter Berücksichtigung der Corona-Krise. Alle Folgen widmen sich einer anderen Perspektive auf die Themen Isolation, Arbeit, Liebe und Familie.

Liebe. Jetzt! (Staffel 1)

ZDFneo / Dauerhaft verfügbar

Sechs Kurzgeschichten über Beziehungen in Zeiten von Corona: In Folge eins begibt sich das frischgebackene Pärchen Thorsten (Jürgen Vogel) und Jana (Natalia Belitski) bei so viel ungewohnter Nähe sogleich in Paartherapie. In Episode zwei kommt die Studentin Lucy (Lea Zoe Voss) ihrem Schwarm Max (Leonard Scheicher) trotz räumlicher Distanz unerwartet näher, als sie dachte. Alle Geschichten machen Mut und setzen ein Zeichen für die Kraft und Vielfalt der Liebe.

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Jetzt angucken

Frischer Wind im Kongress

Netflix / Vorübergehend verfügbar

Die Doku liefert einen spannenden Einblick in die Kampagnen von vier außergewöhnlichen Frauen, die sich während der US-Kongresswahlen 2018 einflussreichen Gegner*innen stellten: Als ihre Familie inmitten der Finanzkrise von tragischen Ereignissen erschüttert wurde, war die in der Bronx geborene Alexandria Ocasio-Cortez gezwungen, in einem Restaurant Doppelschichten einzulegen. Nachdem sie einen geliebten Menschen an eine eigentlich vermeidbare Erkrankung verlor, wusste Amy Vilela nicht, wie sie mit ihrer Wut über das marode US-Gesundheitssystem umgehen sollte. Die Krankenschwester und Pastorin Cori Bush trieb es auf die Straße, als der Tod eines unbewaffneten Schwarzen Mannes durch Polizeigewalt Proteste und Panzer in ihr Viertel brachte. Als Tochter eines Minenarbeiters hatte es Paula Jean Swearengin satt, mit ansehen zu müssen, wie ihre Freunde und Familien unter den Umweltauswirkungen der Kohleindustrie leiden.

Jetzt angucken

Licht

Arte / 4 Tage verfügbar

Wien 1777. Die früh erblindete 18-jährige Maria Theresia „Resi“ Paradis (Maria Dragus) ist als Klavierwunderkind in der Wiener Gesellschaft bekannt. Nach zahllosen medizinischen Fehlbehandlungen wird sie von ihren Eltern (Lukas Miko, Katja Kolm) dem umstrittenen Arzt Franz Anton Mesmer (Devid Striesow) anvertraut. Langsam beginnt Resi in dem offenen Haus der Mesmers, zwischen Rokoko und Aufklärung das erste Mal in ihrem Leben Freiheit zu spüren. Als sie infolge der Behandlung erste Bilder wahrzunehmen beginnt, bemerkt Resi mit Schrecken, dass ihre musikalische Virtuosität verloren geht.

Jetzt angucken

Tore tanzt

ZDF / 3 Tage verfügbar

Tore (Julius Feldmeier) führt ein gewaltloses Leben nach dem Motto: „Liebe deinen Nächsten“. Eine Autopanne, die er scheinbar durch Jesus’ Beistand behebt, bringt ihn mit dem Familienvater Benno (Sascha Alexander Geršak) zusammen. Er lädt Tore für den Sommer in seine Gartenlaube ein. Zunächst fühlt sich Tore dort aufgehoben, doch das Familienidyll um Benno, seine Freundin Astrid (Annika Kuhl) und die zwei Kinder trügt. Nach und nach treten Bennos sadistische Neigungen zum Vorschein und Tores bedingungslose Nächstenliebe verlangt ihm alles ab.

Jetzt angucken

Warten auf’n Bus (Staffel 1)

RBB / 2 Tage verfügbar

Gut möglich, dass sich Hannes (Ronald Zehrfeld) und sein Freund Ralle (Felix Kramer) nur an der Endhaltestelle treffen, um ganz für sich zu sein und zu sprechen. Vielleicht treibt sie aber auch die Erinnerung her. Immerhin war die Haltestelle „dit Tor zur Welt, die verdammte Schnittstelle zwischen Pampa und intelljentet Leben“, als die beiden Freunde noch zur Arbeit, in die Stadt oder sogar in den Urlaub fuhren. Inzwischen sind sie frühinvalide und langzeitarbeitslos.

Jetzt angucken

Servant (Staffel 1)

Apple TV+ / Vorübergehend verfügbar

Horror von M. Night Shyamalan: Dem Ehepaar Dorothy (Lauren Ambrose) und Sean Turner (Toby Kebbell) fehlt es eigentlich an nichts. Doch der Tod ihres 13 Wochen alten Sohn Jericho hat die beiden zutiefst traumatisiert. Um diesen zu verarbeiten, wird Jericho kurzerhand durch eine lebensechte Puppe ersetzt – inklusive Nanny (Nell Tiger Free).

Jetzt angucken

Letzte Chance

Le Chalet (Staffel 1), The Bay (Staffel 1), Brecht (Doku)

Happy Streaming!

Hier auf ze.tt teilen wir jeden Freitag die besten Fundstücke aus den kostenlosen Mediatheken mit dir. Mehr Empfehlungen ganz nach deinem Geschmack findest du täglich neu auf shelfd.com. Wir behalten die Streamingdienste für dich im Blick und du musst weniger Zeit mit der Recherche verbringen. Auf Shelfd kannst du angeben, welche Genres dich interessieren und welche Plattformen du nutzt. Und bekommst kostenlos Tipps, die genau auf deine Interessen zugeschnitten sind! Immer unabhängig und überraschend.