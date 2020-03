Mediathekentipps: Diese Dokus lassen dich die Welt mit anderen Augen sehen

Unser Highlight der Woche: Die Dokumentation 10 Milliarden – Wie werden wir alle satt? beschäftigt sich mit dem Problem der Überbevölkerung. Bereits heute hat jeder sechste Mensch zu wenig zu essen. Wie soll die Ernährung erst gestaltet sein, wenn es immer mehr Menschen gibt? Doku-Filmer Valentin Thurn legt nicht nur den Finger in die Wunde, sondern zeigt Lösungsansätze auf.

10 Milliarden – Wie werden wir alle satt? (Doku)

3sat / 1 Jahr verfügbar

https://www.youtube.com/watch?v=gNvzu7Qyn-o

Bis 2050 wird die Weltbevölkerung auf zehn Milliarden Menschen anwachsen. Es stellt sich die Frage, wo dann die Nahrung für alle herkommen wird. Soll sich zukünftig am besten jede*r vegetarisch ernähren? Wie geht es mit der Massentierhaltung weiter oder kann Fleisch auch künstlich in Laboren hergestellt werden? Die Doku geht all dem nach, ebenso der Option, dass jeder Mensch seine eigene Nahrung anbauen könnte.

Zwischen Liebe und Funkstille – Calling Home (Doku)

Arte / Dauerhaft verfügbar

Der Inhalt dieser Doku ist so genial wie trivial: Hier sprechen Menschen am Telefon mit ihren Eltern. Dabei kann es um die großen und kleinen Fragen des Lebens gehen – oder schlicht um die Unterschiede der Generationen. Themen sind die Klimakrise, Extinction Rebellion, die AfD, der Brexit, das Leben als digitale Nomadin und die eigene Hochzeit.

Bad Banks – Die Dokumentation

ZDF / 10 Monate verfügbar

Immer mehr neue Finanzdienstleister fordern die etablierten Banken heraus – mit nutzerfreundlichen, unbürokratischen und innovativen Angeboten. Zum Start der zweiten Staffel der Serie Bad Banks ergründet die Doku die realen Situation in der deutschen Bankenbranche. Wo entstehen neue Konkurrenten, wo neue Kooperationspartner? Und halten die neuen Fintechs, was sie versprechen?

Objectified (Doku)

Film First / 4 Tage verfügbar

Welche Beziehung hast du zu den Objekten, die du täglich benutzt? Und zu den Dingen, die dich umgeben? Doku-Regisseur Gary Hustwit versucht herauszufinden, inwiefern diese zur Persönlichkeitsbildung beitragen und führt dazu Interviews mit Dieter Rams, Jonathan Ive, IDEO und weiteren Design-Expert*innen.

Dopamin (Doku-Reihe)

Arte / 2 Jahre verfügbar

Hier eine rote Eins, da eine Notification im Sperrbildschirm – überall lauert das Neue. Und wir alle sind ihm gnadenlos verfallen. Darum checken wir alle paar Minuten, was wir verpasst haben könnten und freuen uns insgeheim auf eine Dosis Dopamin. Der Wirkstoff wird nämlich vom Gehirn ausgeschüttet, wenn wir Lust, Motivation oder Sucht empfinden. Die Doku-Reihe widmet sich in kurzen Episoden den Diensten Instagram, Tinder, YouTube und Co. und erklärt die Mechanismen hinter den eingebauten Dopamin-Triggern.

Letzte Chance

Fräulein Smillas Gespür für Schnee mit Julia Ormond, Höhere Gewalt (nur bis Samstag), Schrotten! mit Lucas Gregorowicz, Kedi – Von Katzen und Menschen (Doku)

