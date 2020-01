Mediathekentipps: Diese Filme lassen dich dein Leben hinterfragen

Unser Highlight der Woche: Staffel 2 der gefeierten Finanzserie Bad Banks ist bereits vor der TV-Ausstrahlung in der Mediathek gelandet. Dieses Mal stürzt sich Paula Beer alias Jana Liekam voller Tatendrang in die Berliner Startup-Welt. Wenn da nicht ein Haufen offener Rechnungen mit ehemaligen Verbündeten und neuen Herausforderern wären. Alle sechs Folgen können jetzt durchgebingt werden.

Bad Banks (Staffel 2)

Arte / 1 Monat verfügbar

Verschärfte Auflagen machen das Geschäft der fusionierten Deutschen Global Invest extrem mühsam. Der ersehnte Aufstieg in den Vorstand rückt für die neue Investmentchefin Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch) in weite Ferne. Auch für Jana Liekam (Paula Beer) läuft es in Frankfurt nicht nach Plan. Doch längst hat sie sich mit ihrem Team (Albrecht Schuch, Mai Duonng Kieu) in Stellung gebracht. Während die alte Bankenwelt nur noch mit halber Kraft fährt, erlebt die junge Finanzbranche in kleinen beweglichen Startups und FinTechs einen fundamentalen Wandel. Um die Herausforderung der Digitalisierung zu meistern, baut die DGI einen Inkubator in Berlin auf, in dem junge FinTechs mit dem Investment der Bank an den Markt gebracht werden sollen. Jana soll die Leitung eines FinTechs übernehmen, das auf nachhaltige Finanzprodukte setzt. Doch heimlich fährt sie ihre eigene Agenda – schließlich hat sie noch eine Rechnung mit Leblanc offen.

Toni Erdmann

SWR / Nur bis Samstag verfügbar

Winfried (Peter Simonischek) ist ein Musiklehrer mit ausgeprägtem Hang zum Scherzen. Mit seiner Tochter Ines (Sandra Hüller) verbindet ihn dagegen nicht so viel. Sie arbeitet als Unternehmensberaterin und will bei einem großen Outsourcing-Projekt in Rumänien richtig aufsteigen. Um sich ihr anzunähern, besucht er sie und verwandelt sich in sein Alter Ego Toni Erdmann, um so ihre Welt ordentlich aufzumischen.

Wildes Herz

NDR / Dauerhaft verfügbar

Doku über die Punkband Feine Sahne Fischfilet, die sich zusammen mit ihrem Sänger Jan „Monchi“ Gorkow beständig gegen Rassismus, Sexismus und Homophie einsetzt. Regie führte Schauspieler Charly Hübner, der wie die Gruppe aus Mecklenburg-Vorpommern stammt und die Lokalpatrioten mit viel Herz darstellt.

The Party

Arte / 1 Woche verfügbar

Um ihre Ernennung zur Gesundheitsministerin zu feiern, lädt Janet (Kristin Scott Thomas) Freund*innen und Mitstreiter*innen (Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Emily Mortimer, Cillian Murphy, Cherry Jones) zu sich ein. Als ihr Ehemann (Timothy Spall) mit einem brisanten Geständnis herausplatzt, nimmt die Party eine überraschende Wendung. Plötzlich offenbaren auch die anderen lang gehütete Geheimnisse, woraufhin an Beziehungen, Freundschaften, politischen Überzeugungen und Lebensentwürfen gezweifelt wird.

Am Ende kommen Touristen

ZDF / 3 Wochen verfügbar

Zivildienst in einer Begegnungsstätte in Polen? Das stand auf Svens (Alexander Fehling) Wunschliste nicht ganz oben – war aber die einzig freie Stelle, die er noch bekommen konnte. In Oswiecim, in Auschwitz, soll sich Sven um den eigenwilligen KZ-Überlebenden Krzeminski (Ryszard Ronczewski) kümmern und wird nicht nur mit neuen Aufgaben, fremder Sprache und der historischen Bedeutung des Ortes konfrontiert, sondern auch mit der eingespielten Routine der Vergangenheitsbewältigung.

Die Fälscher

ZDF / 5 Tage verfügbar / ab 20h

Im Konzentrationslager Sachsenhausen wurden über 130 Millionen britische Pfund gedruckt. Unter dem Decknamen „Operation Bernhard“ soll die Wirtschaft des Gegners mit Millionen gefälschter britischer Pfund geschwächt und in die Knie gezwungen werden. Durchgeführt wird die Aktion von Inhaftierten unter Leitung des renommierten Fälschers Salomon Sorowitsch (Karl Markovics). Die Häftlinge haben die Wahl: Unterstützen sie die Nazis, bekommen sie die Chance zu überleben – sabotieren sie, bedeutet dies den sicheren Tod. Mit dabei: August Diehl und Devid Striesow.

Letzte Chance

Verleugnung mit Rachel Weisz (nur bis Samstag), Lux – Krieger des Lichts mit Franz Rogowski, The Guard – Ein Ire sieht schwarz mit Brendan Gleeson, Fake America Great Again (Doku)

Ebenfalls neu

Wer aufgibt ist tot mit Bjarne Mädel, Das Institut – Oase des Scheiterns (Staffel 1), Weißensee (Staffel 1 & 2)

