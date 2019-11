Mediathekentipps: Diese Filme und Serien verschlagen dir den Atem

Unser Highlight der Woche: Die Podcast-Adaption Limetown ist die erste Original-Serie vom neuen Streamingdienst Facebook Watch. Die Serie ist – ohne Untertreibung – das Beste, was du derzeit kostenlos streamen kannst!

Limetown (Staffel 1)

Facebook Watch / Dauerhaft verfügbar

Vor 15 Jahren verschwinden alle 326 Einwohner der Kleinstadt Limetown. Alle Spuren führen ins Leere und so wird die Suche irgendwann eingestellt. Erst als Radio-Reporterin Lia Haddock (Jessica Biel) sich für ein Special dem Thema wieder widmet, entdeckt sie neue Hinweise. Was ist damals geschehen und wo sind all die Menschen geblieben?

Source Code

TVNow / 3 Tage verfügbar

Bei einem Attentat auf einen Personenzug kommen hunderte unschuldige Fahrgäste ums Leben. Und dies ist erst der Anfang einer ganzen Terrorserie. Die einzige Person, die diese Anschläge aufhalten kann, ist Helikopterpilot Colter Stevens (Jake Gyllenhaal). Mittels einer revolutionären Technik namens Source Code kann er für acht Minuten in die Zeit kurz vor der tödlichen Detonation versetzt werden, indem er den Körper eines im Zug mitfahrenden Lehrers annimmt. Mithilfe der Mitreisenden Christina (Michelle Monaghan) muss er den Bombenleger samt Sprengsatz finden und die Entschärfung vornehmen.

Fenster zum Sommer

Tele5 / Nur bis Samstag verfügbar

In einem Moment schläft Juliane (Nina Hoss) noch an der Seite ihrer großen Liebe August (Mark Waschke), im nächsten wacht sie neben ihrem Ex (Lars Eidinger) auf. Die Zeit hat sich anscheinend zurückgedreht. Plötzlich befindet sie sich erneut in einer unglücklichen Beziehung, weit weg von August. Das einzig Positive: ihre Freundin Emily (Fritzi Haberlandt) ist zu dieser Zeit noch nicht verstorben. Juliane versucht nun fast alles wie vorher zu machen, um so wieder mit August zusammenzukommen, aber gleichzeitig auch Emilys Tod zu verhindern.

Die Mitte der Welt

Das Erste / 3 Tage verfügbar

Phil (Louis Hofmann) ist auf der Suche. Er weiß wenig über seine Vergangenheit und vor allem seinen Vater, die Gegenwart ist chaotisch. Zwischen seiner Mutter Glass (Sabine Timoteo) und seiner Zwillingsschwester Dianne (Ada Philine Stappenbeck) herrscht eine rätselhafte Eiszeit. Und dann verliebt er sich auch noch direkt nach den Sommerferien in seinen neuen Mitschüler Nicholas (Jannik Schümann). Der scheint Phils Gefühle zwar zu erwidern, gibt ihm aber auch viele Rätsel auf. Mit dabei: Svenja Jung.

La Mélodie – Der Klang von Paris

ServusTV / 3 Tage verfügbar

Als Simon Daoud (Kad Merad) seine neue Stelle als Geigenlehrer der Orchesterklasse an einer Schule in einem sozial benachteiligten Vorort von Paris antritt, ist er zunächst wenig begeistert von den Gegebenheiten vor Ort. Denn der sensible Musiker muss plötzlich eine Horde Kinder (darunter Rénely Alfred) bändigen, die keinerlei Vorerfahrungen mit klassischer Musik hat. Mit einer Mischung aus stoischer Geduld und Strenge versucht Simon seine Schüler innerhalb kürzester Zeit auf ein konzertfähiges Niveau zu bringen.

Letzte Chance

Fikkefuchs mit Franz Rogowski, Ewige Jugend von Paolo Sorrentino, Freistatt mit Louis Hofmann, Wie sähe die Welt ohne Menschen aus? – Homo Sapiens (Doku), Smart Cities – Nachhaltig leben in der Stadt (Doku), #Uploading_Holocaust (Doku), Die Arier (Doku)

Happy Streaming!

