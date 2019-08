Mediathekentipps: Diese Filme wecken den Sherlock Holmes in dir

Das Highlight der Woche: Die Serie The Fall – Tod in Belfast schockt mit einem Katz- und Maus-Spiel zwischen Ermittlerin Gillian Anderson und Frauenmörder Jamie Dornan. Wer nach der ersten Staffel gebannt weiterschauen will, könnte mit ein bisschen Glück ebenfalls in der 3sat-Mediathek fündig werden. Denn auf dem Sender laufen auch die nächsten Staffeln. Wenn du es gar nicht abwarten kannst, schalte einfach bei Netflix oder Prime Video rein.

The Fall – Tod in Belfast (Staffel 1)

3sat / 2 Monate verfügbar

In den sechs Episoden der ersten Staffel der Krimiserie reist Detective Superintendent Stella Gibson (Gillian Anderson) nach Nordirland, um dort dem Serienkiller Paul Spector (Jamie Dornan) auf die Schliche zu kommen.

Rampart – Cop außer Kontrolle

ServusTV / 3 Tage verfügbar

Ein Streifenpolizist ohne Gnade: David Douglas Brown (Woody Harrelson) hat sich in den Kopf gesetzt, seinen eigenen Krieg gegen das organisierte Verbrechen zu führen.

Wrong Cops (Miniserie)

Arte / 4 Tage verfügbar

Wir sind große Fans von Regisseur Quentin Dupieux (alias Mr. Oizo). Seine schräge Cop-Comedy kam vor zwei Jahren ins Kino und kann nun in sieben 15-minütigen Episoden über den neuen Streamingdienst Blackpills gebingt werden. Zum Inhalt: In Los Angeles gibt es mittlerweile keine Kriminalität mehr. Die Polizisten langweilen sich entsprechend und sorgen schließlich selbst für Stress. Sie missbrauchen ihre Macht und bringen dabei versehentlich einen Unschuldigen um die Ecke. Mit dabei sind Mark Burnham, Eric Wareheim und Marilyn Manson.

Blochin: Die Lebenden und die Toten (Staffel 1)

ZDF / 5 Monate verfügbar

Blochin (Jürgen Vogel) heißt der Mann, der schon einmal für tot erklärt wurde. Inzwischen arbeitet er gemeinsam mit Dominik Stötzner (Thomas Heinze) bei der Mordkommission 7 in Berlin. Zwei Typen, die gegensätzlicher nicht sein könnten und dennoch gezwungen sind, Zeit miteinander zu verbringen. Als ein neuer Fall ansteht, müssen die Ermittler mehr in Blochins krimineller Vergangenheit graben, als ihnen lieb ist.

Singles‘ Diaries (Staffel 1)

Joyn / Dauerhaft verfügbar

Zwar kein Krimi, aber trotzdem genug Action und Verwicklung. In „Singles‘ Diaries“ geht es um Beziehungsmodelle, mit denen sich Singles in der heutigen Zeit auseinandersetzen (müssen): One-Night-Stands, Freundschaft plus und Polyamorie – fünf Menschen in den Zwanzigern sind dabei auf der Suche nach dem perfekten Match. Mit: Lena Meckel, Manuel Mairhofer, Leslie Vanessa Lill, Raúl Richter und Gianna Valentina Bauer.

