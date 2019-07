Mediathekentipps: Diese Filme widmen sich sowohl der großen Party als auch dem Ernst des Lebens

Unser Highlight der Woche: Ihr kennt Sven Regeners Herr Lehmann? Dann werdet ihr euch über die Magical Mystery freuen. Denn hier gibt es mehr von unserem liebsten Nebencharakter, Karl Schmidt. In der Komödie ist er allerdings der Protagonist.

Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt

Arte / 4 Tage verfügbar

Was gerade so in der Welt geht, davon kriegt Karl Schmidt (Charly Hübner) in seiner WG für Ex-Drogenabhängige wenig mit. Erst als er auf seinen alten Bekannten Ferdi (Detlev Buck) trifft, den Boss eines Technolabels, findet er wieder einen Zugang zum Zahn der Zeit. Und plötzlich gibt er den Fahrer für Ferdis Leute und chauffiert sie deutschlandweit durch die Clubs. Verfilmung des gleichnamigen Romans von Sven Regener.

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Jetzt angucken

Ziemlich beste Freunde

NDR / 6 Tage verfügbar

Philippe (François Cluzet) ist stinkreich, aber auch unglücklich. Er ist vom Hals abwärts gelähmt und kann kein selbstbestimmtes Leben ohne fremde Hilfe führen. Auf der Suche nach einem neuen Pfleger lernt er Driss (Omar Sy) kennen. Ein schlagfertiger Typ, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde und stets unbekümmert wirkt. Seine Art macht Eindruck auf Philippe, der mit einem Mal wieder Freude am Leben empfindet.

Jetzt angucken

Die Hände meiner Mutter

ZDF / 1 Woche verfügbar

Bei einem Familienfest wird Markus (Andreas Döhler) von Kindheitserinnerungen eingeholt. Die Konfrontation zwischen ihm und seiner Mutter (Katrin Pollitt) wird zur Zerreißprobe für seine eigene Familie (u.a. Jessica Schwarz).

Jetzt angucken

The Wrong Mans – Falsche Zeit, falscher Ort (Staffel 1)

NDR / 1 Monat verfügbar

Preisgekrönte Serie aus Großbritannien: Sam (Mathew Baynton) beobachtet einen Autounfall und findet ein zurückgelassenes, klingelndes Handy. Der Anrufer droht mit der Ermordung der Frau des Telefoninhabers und fordert Geld. Zusammen mit einem Kollegen aus der Stadtverwaltung (James Corden) macht Sam sich auf den Weg ins Krankenhaus, um den Schlamassel aus seiner Verantwortung zu geben. Doch wie sich herausstellt, gehört das Handy gar nicht dem Unfallopfer. Noch bevor die Männer den echten Besitzer ermitteln können, werden sie entführt.

Jetzt angucken

Paradies: Hoffnung

Das Erste / 2 Monate verfügbar

Melanie (Melanie Lenz) ist mittendrin im Kalorientabellen- und Sportwahn. Doch während ihrer Zeit im Diätcamp lernt sie auch den 40 Jahre älteren Arzt und Leiter des Camps (Joseph Lorenz) kennen und lieben. Sie versucht ihn zu verführen und für ihn wird es mit der Zeit immer schwerer, den Avancen der jungen Frau zu widerstehen.

Jetzt angucken

Außerdem nur noch für kurze Zeit in den Mediatheken:

Die Liebesfälscher mit Juliette Binoche, Plötzlich Papa mit Omar Sy, Anleitung zum Unglücklichsein mit Johanna Wokalek, Wüstenblume mit Liya Kebede, Manifesto mit Cate Blanchett

Happy Streaming!

Auf Shelfd.com teilen wir täglich die Highlights aus den Mediatheken. Und jeden Freitag stellen wir dir die besten kostenlosen Filme, Dokus und Serien hier auf ze.tt vor. Wenn du keine Tipps mehr verpassen möchtest, dann abonniere einen unserer Newsletter für die Mediatheken, Netflix oder Prime Video oder lass dich direkt im Kalender an die Highlights erinnern. Und wenn dich mehr Hintergründe zu den neuesten Streaming-Highlights interessieren, dann findest du diese ab sofort im Shelfd Podcast.