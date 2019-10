Mediathekentipps: Diese Filme zeigen dir, was dich ausmacht

Unser Highlight der Woche: In Leander Haußmanns DDR-Komödie Sonnenallee geht es in erster Linie darum, das Gefühl von Jugend zu feiern. Aber auch um die Freiheit in der Einschränkung – wenn man denn verstanden hat, wie das System tickt und sich darin plötzlich ungeahnte Möglichkeiten ergeben.

Sonnenallee

Arte / 2 Tage verfügbar

Ost-Berlin in den 1970ern: Der 17-jährige Michael (Alexander Scheer) lebt in der Sonnenallee, deren längeres Ende im Westen liegt. Sein Leben kreist um seine Freund*innen, Musik, Schule und die schöne Miriam (Teresa Weißbach). Mit dabei: Alexander Beyer, Robert Stadlober, Katharina Thalbach, Detlev Buck und Henry Hübchen.

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Jetzt angucken

Funny Games

Tele5 / 2 Tage verfügbar

Der Ferienaufenthalt einer Kleinfamilie (Ulrich Mühe, Susanne Lothar, Stefan Clapczynski) in ihrem Landhaus wird zum Horrortrip, als sich die zunächst freundlichen Nachbarn (Frank Giering, Arno Frisch) in ihrem Heim einnisten und sie psychischen wie körperlichen Extremsituationen aussetzen.

Jetzt angucken

Das Salz der Erde

Arte / 4 Tage verfügbar

Der Fotograf Sebastião Salgado hat auf allen Kontinenten die Spuren unserer sich wandelnden Welt und Menschheitsgeschichte dokumentiert. Der Film von Wim Wenders zeigt auf visuell höchst beeindruckende Weise das Leben und die Arbeit des Brasilianers.

Jetzt angucken

Dopamin (Doku-Reihe)

Arte / 2 Jahre verfügbar

https://www.arte.tv/de/videos/085801-009-A/dopamin/

Hier ein neus Like, da eine Notification. Wir sind dem Rausch der digitalen Bestätigung gnadenlos verfallen! Darum checken wir alle paar Minuten, was wir verpasst haben und freuen uns auf eine Dosis Dopamin. Der Wirkstoff wird vom Gehirn ausgeschüttet, wenn wir Lust, Motivation oder Sucht empfinden. Die Doku-Reihe widmet sich in kurzen Episoden den Diensten Instagram, Tinder, YouTube & Co. und erklärt die Mechanismen hinter den eingebauten Dopamin-Triggern.

Jetzt angucken

DRUCK (Staffel 1-4)

ZDF / 4 Monate verfügbar

Freundschaftskrisen, Probleme in der Schule sowie der Liebe, Feminismusdebatten, Outings und Mobbingattacken: Fünf junge Frauen müssen lernen, sich selbst als Individuen in der Welt zu behaupten und sich nicht von anderen herunterziehen oder gar manipulieren zu lassen.

Jetzt angucken

Letzte Chance

Einsamkeit und Sex und Mitleid, Paradies: Hoffnung von Ulrich Seidl, Sommerhäuser, Die vierte Gewalt – Journalismus-Doku, Eine kleine Lüge (Mini-Serie), Seraphim Falls

Happy Streaming!

Möchtest du keine Highlights aus den Mediatheken mehr verpassen? Dann hol dir die besten Filme, Dokus und Serien direkt in deinen Kalender – auf Wunsch sogar mit Erinnerung am Abend. Auf Shelfd.com findest du sonst täglich neue Empfehlungen für die Mediatheken von ARD, ZDF, Arte & Co. Und jeden Freitag teilen wir die besten fünf Fundstücke hier mit dir auf ze.tt.