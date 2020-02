Mediathekentipps: Diese Filme zeigen, was wichtig ist im Leben

Unser Highlight der Woche: Generation Wealth ist erst im Januar bei Prime Video gestartet, jetzt läuft die Ausnahmedoku bereits gratis in der Mediathek. Perfekt zu alle, die sich mal so richtig in das Leben der Superreichen einfühlen möchten – und gleichzeitig wertschätzen wollen, was sie im Leben haben.

Generation Wealth

3sat / 3 Wochen verfügbar

Der Preis für Reichtum und Macht? Ganz viel Einsamkeit. Fotografin Lauren Greenfield begleitet für ihre Dokumentation erfolgreiche, besessene und materialistische Menschen über Jahrzehnte hinweg und zeigt damit, wie sich die persönliche Beziehungen zum Wohlstand mit der Zeit verändert. Auch ihre eigene.

Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie

TVNow / Nur bis Samstag verfügbar

Was würdest du tun, wenn heute dein letzter Tag wäre? Sam (Zoey Deutch) und ihre besten Freundinnen glauben, alles richtig gemacht zu haben. Sie gehören zu den beliebtesten Mädchen der Highschoo und haben die wildesten Partys gefeiert. Kurz: Sie haben die Schule fest im Griff und machen Außenseiter*innen gern mal das Leben zur Hölle. Doch plötzlich ist nichts mehr, wie es war. Nach einer Party stirbt Sam bei einem Autounfall – und wacht am Morgen desselben Tages quicklebendig in ihrem Bett auf. Was wie eine neue Chance wirkt, entwickelt sich schnell zu einem Albtraum. Sie erlebt die letzten 24 Stunden vor dem Unfall immer und immer wieder – und setzt alles daran, diesen Teufelskreis endlich zu durchbrechen.

So finster die Nacht

Tele5 / 2 Tage verfügbar

Der zwölfjährige Oskar (Kare Hedebrant) lebt isoliert in der Nähe Stockholms. Von seinen Mitschüler*innen wird er gemobbt, weshalb er sich immer mehr zurückzieht. Als die gleichaltrige Eli in die Nachbarwohnung zieht, glaubt er endlich eine Freundin gefunden zu haben. Aber Eli (Lina Leandersson) ist kein gewöhnliches Mädchen, sie ist ein Vampir.

Glaubensfrage

Arte / 2 Tage verfügbar

1964, St. Nicholas in der Bronx. Der charismatische Priester Brendan Flynn (Philip Seymour Hoffman) versucht die strengen Sitten einer katholischen Schule auf den Kopf zu stellen, die mit eiserner Hand von Schwester Aloysius Beauvier (Meryl Streep) geführt wird. Als die Schule ihren ersten schwarzen Schüler aufnimmt, berichtet eine naive Schwester (Amy Adams) der Direktorin, dass Pater Flynn ihm zu viel private Aufmerksamkeit widmet. Sofort startet Schwester Aloysius einen Kreuzzug mit verheerenden Folgen.

Wer aufgibt ist tot

RBB / 2 Monate verfügbar

Auf dem Weg zur Arbeit hat der Außendienstmitarbeiter Lohmann (Bjarne Mädel) einen Autounfall, der ihn in eine Art Zwischenwelt katapultiert. Diese bringt ihn dazu seinen letzten Tag auf Erden beständig zu wiederholen. Dabei versucht er sein chaotisches Leben auf die Reihe zu kriegen.

Letzte Chance

The Party mit Kristin Scott Thomas, Ein Geschenk der Götter mit Katharina Marie Schubert, Leb wohl, meine Königin! mit Diane Kruger, Verleugnung mit Rachel Weisz, Fake America Great Again (Doku)

Ebenfalls neu

One Step Behind the Seraphim, Proof – Blindes Vertrauen mit Russell Crowe, #Uploading_Holocaust (Doku)

