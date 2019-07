Mediathekentipps: Diese Filme zeigen, wie hart das Leben sein kann

Unser Highlight der Woche: Die Mockumentary über den realen Superhelden Lux. Hier wird einer von den Guten gezeigt, der für ein besseres Entertainment zu einem der Superkrassen gemacht werden soll. Kleiner Spoiler: Das geht natürlich nach hinten los.

Lux – Krieger des Lichts

BR / 2 Monate verfügbar

Torsten (Franz Rogowski) nennt sich selbst Lux und zieht sich am liebsten ein Superheldenkostüm an, um auf den Berliner Straßen den Obdachlosen unter die Arme zu greifen. Als ein Filmteam anfängt, ihn zu begleiten, und ihn bittet, sich für die Kamera mehr auf die Bekämpfung von Kriminalität zu spezialisieren, wird es immer heikler für den Real Life Superhero.

A Bigger Splash

ZDF / 4 Tage verfügbar

Rockstar Marianne (Tilda Swinton) und ihr Freund, Filmemacher Paul (Matthias Schoenaerts), wollen eigentlich zu zweit in Italien ein bisschen entspannen. Doch spontan kommt sie ein alter Freund (Ralph Fiennes) mit seiner Tochter (Dakota Johnson) besuchen und sorgt für jede Menge Trubel und unausgesprochene Probleme.

Sightseers

Tele5 / Bis Sonntag verfügbar

Tina (Alice Lowe) und Chris (Steve Oram) sind frischverliebt. Zusammen wollen sie Yorkshire im Wohnmobil erkunden. So weit, so langweilig. Aber Chris hat ein düsteres Geheimnis: Sobald er sich bedroht fühlt oder einfach nur mächtig genervt ist, tötet er.

Die Kommune

Arte / 3 Tage verfügbar

Kopenhagen in den 70ern: Als Erik (Ulrich Thomsen) eine Villa mitten im Grünen erbt, ist die Euphorie insbesondere bei seiner Frau Anna (Trine Dyrholm) groß. Sie will direkt dort einziehen und zusammen mit einigen Bekannten eine Kommune gründen. Aus der Idee wird schnell Realität. Nur dass keine*r der beiden die Spannungen erahnen konnte, die bald schon in der Gruppe auftreten.

Marie Curie

3sat / 1 Woche verfügbar

Die Wissenschaftlerin Marie Curie (Karolina Gruszka) erhält 1903 als erste Frau gemeinsam mit ihrem Mann Pierre (Charles Berling) den Nobelpreis für Physik. Kurze Zeit später verliert sie Pierre durch einen Unfall. Dennoch versucht sie sich in einer von Männern dominierten Welt weiter zu behaupten.

Letzte Chance

Filme:

Paradies: Liebe (läuft ab 23h), Mary & Max – oder: Schrumpfen Schafe, wenn es regnet?, Sommerhäuser, Wir Monster, Türkisch für Anfänger

Serien:

Bad Banks (Staffel 1), The Night Manager (Miniserie)

Happy Streaming!

