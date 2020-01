Mediathekentipps: Diese Filme zeigen, wie vielschichtig Männlichkeit sein kann

Unser Highlight der Woche: Das gefeierte Drama Macbeth von Shakespeare wurde in der 2015er-Kino-Adaption mit originalen Dialogen umgesetzt. Das sollte einen aber nicht vom Einschalten abhalten, da Regisseur Justin Kurzel (Assassin’s Creed) eine gehörige Portion Wut mit eingestreut hat.

Macbeth

ZDF / 2 Tage verfügbar

Getrieben vom Hunger nach Macht tötet der bislang treu ergebene Heeresführer Macbeth (Michael Fassbender), mithilfe einer Intrige seiner Frau, Lady Macbeth (Marion Cotillard), den amtierenden schottischen König Duncan (David Thewlis). Nun selbst die Krone auf dem Haupt, verfallen beide vor zunehmenden Schuldgefühlen und der Angst, ein Widersacher könnte ihnen den jüngst erschlichenen Thron streitig machen, immer weiter dem Wahnsinn – mit tragischen Folgen für alle Beteiligten.

Jetzt angucken

NISMAN – Tod eines Staatsanwalts (Doku-Reihe)

ZDFinfo / 1 Jahr verfügbar

Trailer steht nur in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Co-Produktion von ZDFinfo und Netflix: Am 18. Juli 1994 sprengten Unbekannte das jüdische Kulturzentrum in Buenos Aires in die Luft. 85 Menschen starben, Hunderte wurden verletzt. Über 21 Jahre später – am 18. Januar 2015 – wurde der argentinische Staatsanwalt Alberto Nisman tot in seiner Wohnung in Buenos Aires aufgefunden. Nisman hatte zu den Hintergründen des AMIA-Attentats ermittelt und stand kurz vor der Präsentation seiner brisanten Ergebnisse vor dem Kongress. Bis heute ist ungeklärt, ob er Selbstmord begangen hat oder ermordet wurde.

Jetzt angucken

99 Homes – Stadt ohne Gewissen

Tele5 / 5 Tage verfügbar

Der junge Bauarbeiter Dennis Nash (Andrew Garfield) arbeitet hart, um für seine Mutter Lynn (Laura Dern) und seinen Sohn zu sorgen. Nach einer versäumten Zahlung kommt es jedoch zur Zwangsräumung und von einem auf den anderen Tag steht er mit seiner Familie auf der Straße. Um sein Zuhause zurückzugewinnen, ist Dennis zu allem bereit und nimmt ein dubioses Jobangebot des skrupellosen Immobilienmaklers Rick Carver (Michael Shannon) an: Er soll selbst beim Rauswurf von zahlungsunfähigen Familien zur Stelle sein. Bald schon plagt ihn das schlechte Gewissen, aber ein Entkommen aus dem Geschäft mit dem Teufel scheint unmöglich.

Jetzt angucken

Mann unter Feuer

TVNow / 2 Tage verfügbar

Der abgewrackte, ehemalige Auftragskiller der US-Regierung John Creasy (Denzel Washington) wird in Mexico City von einem befreundeten Geschäftsmann als Leibwächter für dessen zehnjährige Tochter (Dakota Fanning) engagiert. Als er die Entführung der Kleinen durch die skrupellosen Kidnapper nicht verhindern kann, beginnt er seinen gnadenlosen Rachefeldzug.

Jetzt angucken

Summer of 84

Tele5 / 5 Tage verfügbar

Von den Machern von Turbo Kid: Vier Freunde schlagen die Zeit zwischen Baumhaus, Bowlingbahn und BMX-Fahrten tot – bis ein Serienkiller seinen dunklen Schatten auf die sonst so perfekte Vorstadtidylle wirft. Hobby-Verschwörungstheoretiker Davey (Graham Verchere) verdächtigt schon bald seinen Nachbarn, den alleinstehenden Polizisten Wayne Mackey (Rich Sommer). Um dem Schlächter von Cape May auf die Schliche zu kommen, verwandeln die Jungen ihr Geheimversteck in eine Einsatzzentrale. Und was zunächst als harmloses Detektivabenteuer beginnt, wird nach und nach zu einem gefährlichen Spiel zwischen Leben und Tod.

Jetzt angucken

Letzte Chance

Psychobitch (Gewinner beim ArteKino Festival 2019), Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm mit Lars Eidinger, Unterwegs mit Jacqueline nach einer wahren Geschichte, Das Verschwinden (Mini-Serie), Little Britain (Staffel 1)

Ebenfalls neu

Der Landarzt von Chaussy mit François Cluzet, Safe House (Staffel 1 & 2), Pulp – A Film About Life, Death and Supermarkets (Doku)

